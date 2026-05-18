Cote d'Ivoire: Autoroute du Nord - Un accident de la circulation fait 17 victimes dont deux décès

Un accident de la circulation survenu le vendredi 15 mai 2026, sur l'autoroute du Nord voie Sud PK 53 a occasionné 17 victimes dont deux décès.

Selon le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm) qui donne l'information, la 4e compagnie de Yopougon a été alertée à 19h05 qui s'est aussitôt rendu sur les lieux. Il s'agit d'une violence collision impliquant un car de transport en commun de la société CTE et un véhicule de type particulier, interrompant ainsi la circulation. Quatorze blessés ont été évacués au Centre hospitalier universitaire (Chu) de Yopougon et un autre à la clinique médicale Maria.