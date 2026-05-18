Ile Maurice: Metro Express - L'arrivée des chiens guides divise mais fait avancer le débat

L'annonce est désormais visible à l'intérieur des rames et des stations du Metro Express : les chiens guides et les chiens d'assistance sont pleinement autorisés à bord. Une mesure qui marque une étape importante vers une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap à Maurice. Mais si cette décision est saluée par plusieurs défenseurs des droits humains, elle soulève également des interrogations sur la capacité du pays à mettre en place un véritable système d'accompagnement adapté.

Au-delà du simple affichage, cette initiative ouvre un débat plus large sur l'accessibilité des transports publics, la sensibilisation de la population et l'évolution des mentalités. Pour Ali Jookhun, président de l'African Down Syndrome Network, l'accès des chiens guides au Metro Express constitue une initiative positive en faveur de l'autonomie des personnes vivant avec une déficience visuelle. «Dans plusieurs pays, notamment au RoyaumeUni, les chiens guides sont intégrés au système de transport public et bénéficient d'une reconnaissance ainsi que d'une protection légale», explique-t-il.

Dans de nombreux pays européens, en Amérique du Nord ou encore en Australie, ces chiens spécialement entraînés accompagnent quotidiennement leurs maîtres dans les métros, autobus, centres commerciaux et avions. Leur présence y est perçue comme normale, car ces animaux suivent une formation rigoureuse avant d'être autorisés dans les lieux publics.

Un système encore inexistant à Maurice

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Toutefois, Ali Jookhun insiste sur le fait que la réalité mauricienne reste très différente. À ce jour, Maurice ne possède ni école spécialisée pour chiens guides, ni formateurs qualifiés, ni structures capables d'encadrer un tel dispositif à grande échelle. Mettre en place ce système nécessiterait des investissements importants, un accompagnement vétérinaire spécifique ainsi qu'un cadre légal précis. «Cette question ne peut être abordée de manière simpliste», souligne-t-il.

Parmi les défis évoqués figure également la forte présence de chiens errants dans certaines régions du pays. Une situation qui pourrait représenter un danger réel pour les chiens guides et les personnes déficientes visuelles lors de leurs déplacements.

Autre difficulté : le manque de sensibilisation du public. Dans un pays où le concept de chien guide demeure peu connu, des incompréhensions ou des réactions négatives pourraient survenir dans les espaces publics et les transports.

L'annonce a rapidement fait réagir les internautes. Certains saluent une avancée vers une société plus inclusive, tandis que d'autres expriment leurs inquiétudes quant à l'application concrète de cette mesure. Un internaute rappelle que les chiens guides ne sont pas des animaux ordinaires. «Avant de juger les chiens guides, il est important de se renseigner un minimum», écrit-il.

Selon lui, ces chiens sont spécialement sélectionnés et entraînés pendant plusieurs années afin d'accompagner les personnes aveugles en toute sécurité. Ils apprennent à rester calmes, à éviter les dangers, à obéir aux commandes et à se comporter correctement dans les lieux publics.

Face aux critiques évoquant des risques d'agressivité ou d'hygiène, cet internaute répond avec ironie : «Alors selon cette logique, il faudrait aussi interdire certains humains qui se comportent parfois plus mal que les chiens.» Il rappelle également que les chiens guides sont reconnus internationalement et autorisés dans les transports publics dans plusieurs pays développés.

D'autres internautes estiment cependant que Maurice n'est pas encore prête pour une telle évolution. L'un d'eux souligne que les chiens devront être «entraînés, propres, licenciés et identifiables» à travers un gilet réfléchissant afin d'éviter tout abus du système. Selon lui, des règles strictes devront être appliquées pour garantir la sécurité des passagers. «Tant qu'ils ne mordent personne et ne créent pas de désordre, cela reste acceptable», écrit-il, tout en estimant que certains pourraient tenter de profiter du système sans respecter les normes nécessaires.

La canne blanche reste largement privilégiée

Ali Jookhun rappelle également que les chiens guides ne constituent pas l'unique solution de mobilité pour les personnes déficientes visuelles. À Maurice, beaucoup privilégient encore la canne blanche, jugée plus accessible, plus pratique et mieux adaptée aux réalités économiques et culturelles du pays.

Le véritable enjeu, selon lui, dépasse largement la seule question des chiens guides. Il concerne l'accessibilité globale du système de transport mauricien. Cette réflexion rejoint les engagements pris par Maurice dans le cadre de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, notamment l'article 9, qui impose aux États de garantir un accès égal aux transports, infrastructures et services.

Pour améliorer durablement le système de transport, plusieurs mesures concrètes sont proposées par les acteurs du secteur du handicap. Parmi elles figurent la formation obligatoire du personnel du Metro Express, des autobus et des taxis sur les différents handicaps et les techniques d'assistance adaptées; la mise en circulation de véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite; l'installation de bandes tactiles dans les stations et aux arrêts de bus. Aussi, le développement des annonces vocales dans les transports publics; une signalisation adaptée incluant le braille; le renforcement de l'accessibilité des trottoirs et passages piétons; une meilleure application des sièges prioritaires; et finalement des campagnes régulières de sensibilisation.

Ali Jookhun insiste aussi sur l'importance d'une approche participative. «Le handicap n'est pas une réalité uniforme. Chaque personne présente des besoins spécifiques selon sa condition et son niveau d'autonomie», affirme-t-il.

Il rappelle ainsi le principe international : «Nothing About Us Without Us», selon lequel les politiques publiques doivent être élaborées avec la participation active des personnes concernées.

Un test pour l'évolution des mentalités

L'autorisation des chiens guides dans le Metro Express représente finalement bien plus qu'une simple mesure de transport. Elle devient un symbole de l'évolution de la société mauricienne face aux questions d'inclusion, d'égalité et de dignité humaine.

Si le pays accuse encore un retard dans plusieurs domaines liés à l'accessibilité, cette décision pourrait néanmoins ouvrir la voie à une réflexion plus profonde sur la place des personnes en situation de handicap dans l'espace public. Car au-delà des infrastructures, c'est aussi un changement de regard et de comportement qui sera nécessaire pour construire une société réellement inclusive.