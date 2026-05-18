Ile Maurice: Le programme Erasmus +

Le programme Erasmus+ est le programme européen dédié à l'éducation, à la formation, à la jeunesse et au sport. Lancé en 1987 pour promouvoir une coopération étroite entre les universités et les établissements d'enseignement supérieur à travers l'Europe, le programme a évolué au fil des années pour intégrer la formation professionnelle et le sport. Il est devenu un programme phare de l'Union européenne (UE). Plus de 15 millions de jeunes en ont déjà bénéficié.

Doté d'un budget de 26,2 milliards d'euros pour la période 2021-2027, Erasmus+ finance des projets de mobilité et d'échanges pour les étudiants et le personnel enseignant, ainsi que des partenariats entre les institutions d'études supérieures et de formation professionnelle.

33 pays participent à toutes les actions du programme Erasmus+ : les 27 États membres de l'UE ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Macédoine du Nord, la Norvège, la Serbie et la Turquie. Le Royaume-Uni, sorti de l'UE en 2020 et ne faisant donc plus partie d'Erasmus+, réintégrera le programme à partir de 2027.

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Aux côtés des 33 «pays du programme» figurent d'autres pays ayant le statut de «partenaire». Les pays partenaires, tels que Maurice, peuvent participer à plusieurs composantes du programme. Fort de plus de 2 000 partenariats stratégiques transnationaux chaque année, le programme Erasmus+ évolue et devient de plus en plus international.

Maurice et Erasmus +

Maurice participe à plusieurs composantes du programme Erasmus+.

Renforcement des capacités dans l'enseignement supérieur

Cette composante contribue au renforcement des capacités du secteur de l'enseignement supérieur mauricien, en soutenant le développement des programmes d'études, la recherche, en s'alignant sur la vision du gouvernement en matière d'internationalisation et de modernisation de l'enseignement supérieur.

Actuellement, Maurice participe à huit projets de coopération avec des établissements d'enseignement européens, notamment avec l'université de Maurice, l'université de Technologie et l'université des Mascareignes.

Exemple : Collaboration entre la faculté d'agriculture de l'université de Maurice et l'université de Palerme (UniPa), en Italie pour promouvoir les échanges académiques, la collaboration en matière de recherche et l'innovation dans les domaines de l'agriculture, des sciences alimentaires et de la médecine vétérinaire.

Résultats : La mobilité d'enseignants-chercheurs entre les deux universités, permet la tenue de cours, d'ateliers et de séminaires spécialisés sur des sujets tels que les statistiques, les technologies alimentaires, l'agriculture de précision, les systèmes d'irrigation, l'aquaculture et les sciences vétérinaires. Ces échanges ont enrichi les programmes de master et de doctorat et favorisé le partage des pratiques pédagogiques et de recherche.

La mobilité des étudiants, notamment aux niveaux licence et master, permet aux étudiants de l'université de Maurice de mener des recherches et d'acquérir une expérience de terrain internationale à l'UniPa dans des domaines tels que les sciences de la nutrition, l'aquaculture, le marketing agricole et les biotechnologies.

L'accès aux infrastructures de laboratoire européennes de pointe soutient ainsi les opportunités de recherche conjointe.

Sur le plan stratégique, le partenariat évolue vers une formalisation par le biais d'accords institutionnels et du développement de programmes académiques conjoints, dont un master proposé dans le cadre du programme Erasmus Mundus.

Programme de mobilité internationale

Ce volet offre aux étudiants et au personnel des institutions d'enseignement supérieur la possibilité de participer à des échanges en Europe.

Depuis 2014, 935 étudiants et membres du personnel des établissements d'enseignement supérieur mauriciens se sont rendus en Europe, tandis que plus de 422 étudiants et membres du personnel européens ont visité Maurice, favorisant ainsi les échanges interculturels et universitaires.

En 2025, 109 membres du personnel et 58 étudiants mauriciens se sont rendus dans 14 pays européens, tandis que 115 membres du personnel et étudiants de huit universités européennes se sont rendus dans quatre universités mauriciennes pour des ateliers, des formations et des stages d'observation.

Les masters communs «Erasmus Mundus»

Ces masters permettent d'obtenir une bourse pendant toute la durée d'un cursus international. Le programme permet aux étudiants mauriciens de poursuivre des doubles diplômes ou des diplômes conjoints dans au moins trois universités européennes, leur offrant ainsi une perspective véritablement internationale.

Depuis 2014, 21 étudiants mauriciens ont obtenu des masters conjoints Erasmus Mundus. À titre d'exemple, une ex-étudiante de l'université de Maurice termine actuellement un master en Clinical Linguistics. Ce programme de deux ans lui a permis d'étudier dans plusieurs pays européens, notamment en Belgique, aux Pays-Bas et en Finlande.

Les mesures de conception «Erasmus Mundus»

Ces mesures soutiennent les établissements d'enseignement supérieur dans la conception de programmes conjoints avec des universités européennes. Un projet de 60 000 euros réunit actuellement des établissements d'enseignement supérieur européens, notamment l'université de Bucarest, et africains, dont l'université de Maurice, l'Institut Mahatma Gandhi, l'université de Johannesburg, pour développer conjointement un master axé sur les relations afro-européennes.

Renforcement des capacités dans l'enseignement et la formation professionnelle

Cette composante vise à améliorer le développement des compétences en adéquation avec les besoins du marché du travail.

Maurice bénéficie d'un projet intitulé Académie des plantes médicinales et aromatiques pour les femmes entrepreneures en Afrique (2023- 2026). Ce projet, financé à hauteur de 400 000 euros par l'UE, est mis en oeuvre grâce à une collaboration internationale entre l'université de Maurice et des institutions européennes situées en Hongrie et en Slovaquie.

Il vise à moderniser la formation professionnelle dans le domaine de la transformation des plantes médicinales et aromatiques à travers l'innovation et la numérisation.

En mars dernier, une formation pilote a été organisée à Rodrigues afin de renforcer les capacités des femmes entrepreneures à maîtriser toute la chaîne de valeur des plantes aromatiques. Le programme a combiné des cours théoriques et des démonstrations pratiques basés sur des supports pédagogiques élaborés par un réseau d'experts venant de Hongrie, de Slovaquie, du Kenya et d'Afrique du Sud.