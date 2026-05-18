Burkina Faso: Beijing Tongrentang - Une icône de la médecine traditionnelle chinoise

À l'occasion de la journée internationale de la famille, les participants au CIPCC 2026 ont participé à une série d'activités organisées en l'honneur des familles sur le site de Beijing Tongrentang dans le district de Daxing le samedi 16 mai 2026.

Proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1993 avec la résolution A/RES/47/237, la Journée internationale des familles est célébrée le 15 mai de chaque année.

Au Burkina Faso, en plus d'être consacrée aux familles, cette journée est aussi celle des coutumes et des traditions. Elle est donc ainsi consacrée à la célébration du culte ancestral.

En Chine, la journée des familles est aussi marquée par plusieurs activités.

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Le samedi 16 mai 2026, nous avons eu le privilège en tant que participant au programme 2026 du Centre international de presse et de communication de Chine (CIPCC) de prendre part à une série d'activités organisées en l'honneur des familles sur le site de Beijing Tongrentang situé dans le district de Daxing.

Sur place, plusieurs enfants, accompagnés de leurs parents, prenaient plaisir à pratiquer plusieurs expériences culturelles telles que le tressage de nœuds Pan Chang, la confection de carnets familiaux , la création de fleurs artificielles, la cuisson de biscuits pentachromiques, la fabrication de sachets aux plantes médicinales, etc. Des jeux ludiques en famille étaient également organisées.

Cette activité, organisée par l'Association des femmes de Pékin avait pour objectif de favoriser les liens entre familles que ce soient celles chinoises ou étrangères. Nous avons d'ailleurs rencontré sur place plusieurs familles africaines qui prenaient plaisir à participer aux activités.

Tout en favorisant les interactions entre les familles, l'organisation de cette activité visait également à encourager les familles à mieux s'imprégner de la médecine traditionnelle chinoise afin de promouvoir une bonne santé au sein des foyers. D'où le choix du site de Beijing Tongrentang.

Fondée en 1669, Beijing Tongrentang est une marque chinoise de renommée mondiale et un patrimoine culturel immatériel national. Elle est affiliée à la Beijing State-owned Assets Supervision and Administration Commission.

J'ai été impressionnée d'apprendre que cette entreprise est vieille de plus de 300 ans. Elle adhère à des maximes anciennes d'artisanat strict et défend la philosophie de bienveillance et de service de santé. Elle est spécialisée dans les médicaments chinois brevetés, les tranches à base de plantes et les toniques. Elle exporte des produits dans le monde entier comme une icône de la médecine traditionnelle chinoise.