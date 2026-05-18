Cote d'Ivoire: Dimbokro/Approvisionnement en bétail - La 1re foire de la Tabaski ouvre ses portes

À l'approche de la célébration de la Tabaski, les autorités administratives et municipales de Dimbokro ont donné le coup d'envoi de la première édition de la Foire de la Tabaski, un rendez-vous commercial inédit destiné à faciliter l'accès des populations au bétail dans des conditions optimales.

Le lancement officiel s'est tenu dans la matinée du samedi 16 mai 2026, sur l'esplanade du Centre culturel intégré de la ville, en présence de plusieurs autorités locales et acteurs de la filière bétail. Prévue du 16 au 28 mai 2026, cette foire est organisée par la Direction régionale des Ressources animales et halieutiques, en partenariat avec la mairie de Dimbokro. L'initiative vise à offrir un espace structuré, sécurisé et accessible où les habitants pourront se procurer des moutons pour la fête religieuse, tout en permettant aux commerçants et éleveurs d'exercer leurs activités dans un cadre formel.

Représentant le Préfet de la région du N'Zi et du département de Dimbokro, le Sous-préfet a procédé à l'ouverture officielle de cette première édition, saluant une initiative qui répond à un besoin concret des populations. Selon lui, la mise en place de cet espace dédié à la vente de bétail constitue une avancée importante pour l'organisation du marché à l'occasion de la Tabaski, période de forte affluence et de grande activité commerciale.

Au nom du maire de la commune, le ministre Adama Coulibaly, le conseiller municipal Oumar Dembélé a exprimé sa satisfaction quant à la tenue de cet événement dans la cité du N'Zi. Il a réaffirmé l'engagement du Conseil municipal à accompagner toutes les initiatives contribuant à l'amélioration du cadre de vie des populations. Il a, par ailleurs, invité les habitants à fréquenter massivement cette foire pour effectuer leurs achats dans les meilleures conditions de sécurité et de transparence.

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Pour sa part, la directrice régionale des Ressources animales et halieutiques a salué la mobilisation des acteurs de la filière bétail, notamment les éleveurs et vendeurs, dont l'implication permettra de garantir une offre suffisante pour satisfaire la demande durant cette période de fête. Clôturant la cérémonie, le Sous-préfet a exprimé, au nom du Préfet, sa reconnaissance à la municipalité pour son soutien à la réalisation de ce projet. Il a également félicité les opérateurs du secteur pour leur esprit de collaboration, soulignant que cette foire marque une étape importante dans la modernisation de la commercialisation du bétail à Dimbokro.