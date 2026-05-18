Cote d'Ivoire: Fondation Kalou - Un match de gala pour lutter contre l'insuffisance rénale mobilise des légendes du football

Le stade Stade Félix Houphouët-Boigny a vibré le samedi 16 mai 2026 au rythme de la solidarité à l'occasion du match de gala organisé par la Fondation Kalou.

Placée sous le thème « Le sport au service de la santé », cette édition 2026 a réuni sur la pelouse du mythique stade du Plateau plusieurs légendes du football ivoirien et international dans un élan de générosité pour la lutte contre l'insuffisance rénale. L'événement, à la fois sportif et humanitaire, a attiré de nombreux supporters venus assister à cette rencontre exceptionnelle qui alliait spectacle et engagement social.

Au-delà du plaisir de revoir d'anciennes gloires du ballon rond, cette initiative visait surtout à sensibiliser l'opinion publique sur les ravages de l'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire et à collecter des fonds pour améliorer la prise en charge des malades. À l'origine de cette action, Salomon Kalou et sa fondation entendent mettre leur notoriété au service d'une cause de santé publique. L'ancien international ivoirien, connu pour son engagement social, souhaite à travers ce match de gala contribuer concrètement à la construction d'un centre spécialisé dans la prise en charge des maladies rénales en Côte d'Ivoire.

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Ce futur établissement devrait permettre de renforcer l'accès aux soins pour les patients souffrant d'insuffisance rénale, une pathologie dont les cas ne cessent d'augmenter dans le pays. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre délégué en charge des Sports et du Cadre de vie, Adje Silas Metch, qui a salué cette initiative citoyenne. Pour le membre du gouvernement, le sport constitue un puissant levier de mobilisation sociale et peut jouer un rôle déterminant dans la promotion de causes d'intérêt national, notamment en matière de santé.

Durant ce week-end placé sous le signe de la fraternité et du partage, les spectateurs ont assisté à un véritable festival de football, ponctué d'actions techniques, de souvenirs nostalgiques et de messages de sensibilisation. Ce rendez-vous caritatif a démontré une fois de plus que le football peut dépasser le cadre du simple divertissement pour devenir un instrument de solidarité. Par cette action, la Fondation Kalou confirme son ambition de faire du sport un moteur d'engagement social, en mettant en lumière la nécessité d'un meilleur accès aux soins pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire.