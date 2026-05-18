Afrique: Reboisement - Le SNR face aux défis de la préservation du couvert forestier au Congo

Le comité de gestion du Service national de reboisement (SNR), tenu le 15 mai à Brazzaville, a examiné les défis administratifs, financiers et fonciers auxquels fait face l'établissement public. Les échanges ont également permis de rappeler le rôle stratégique du SNR dans la lutte contre les changements climatiques et la restauration du couvert forestier au Congo.

La 33e session du comité de gestion du SNR a réuni des administrateurs, responsables techniques, partenaires institutionnels ainsi que des cadres du ministère de l'Économie forestière. Les participants ont évalué le fonctionnement de la structure et examiné les perspectives stratégiques. Ils ont formulé plusieurs recommandations destinées à améliorer sa gouvernance, insistant sur la nécessité d'améliorer la qualité des documents administratifs, comptables et budgétaires produits par le SNR; la formation des agents en matière de gestion financière et comptable; le développement d'une collaboration plus étroite avec les directions techniques du ministère de l'Économie forestière ainsi qu'avec les instituts de recherche.

La question foncière a également été abordée par le comité de gestion du SNR. Les membres du comité ont appelé à poursuivre les efforts de sécurisation des espaces relevant du patrimoine de la structure, confrontés à des occupations anarchiques. Ils ont aussi plaidé pour la consolidation des mécanismes de mobilisation des financements innovants ainsi que des partenariats techniques et financiers, tout comme pour un renforcement de la visibilité institutionnelle du SNR aux plans national et international.

S'adressant aux membres du comité, le directeur de cabinet de la ministre de l'Économie forestière, Guy Saturnin Tsetsa, a replacé cette rencontre dans le contexte des engagements climatiques du Congo. « Le SNR contribue à la réduction de la déforestation, à la conservation de la biodiversité, à l'amélioration de la fertilité des sols et à la création d'emplois durables », a-t-il affirmé, mettant également en avant les revenus potentiels liés aux crédits carbone et à la valorisation des produits forestiers et agricoles issus des plantations.

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Les missions du SNR couvrent notamment la réalisation des plantations forestières, l'assistance technique aux promoteurs privés et aux communautés, la production et la distribution des semences, la recherche-développement ainsi que la promotion du boisement populaire à travers la Journée nationale de l'arbre. Selon le directeur du SNR, Ildevert Madel Mounkala Mabanza, la tenue de cette session répondait aux exigences de la loi encadrant les établissements publics administratifs, qui impose aux gestionnaires de rendre compte de leur gestion à travers les organes de délibération.

La rencontre a permis, a-t-il souligné, d'examiner les difficultés liées au foncier et de valider le Programme de travail et budget annuel 2026. « Aujourd'hui, la question foncière pose énormément de problèmes au SNR, notamment l'occupation anarchique des sites abritant des infrastructures comme les pépinières », a déclaré Ildevert Madel Mounkala Mabanza. Il a évoqué le cas de la pépinière de Brazzaville, objet d'un litige ayant conduit à des tentatives de déguerpissement.