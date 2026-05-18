Cote d'Ivoire: Maracana - Les enseignants chercheurs se forment pour une pratique professionnelle

Des enseignants-chercheurs œuvrent pour être des professionnels en Maracana. Réunis en amicale dite « Les Amis du Maracana » de l'Université Félix Houphouët-Boigny (Ufhb) de Cocody à Abidjan), ces enseignants ont convié le vendredi 15 mai 2026, au sein de l'Université, les experts de la Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées (Fimada) pour leur administrer une formation.

Les formateurs de la Fimada ont inculqué à la quarantaine de participants les différentes lois et techniques de cette discipline. Kipré Jean-Baptiste, instructeur pays de la Fimada leur a fait découvrir les différentes lois du Maracana. Il en a énuméré quatorze. Au nombre de celles-ci, il a évoqué notamment, la loi relative au terrain qui doit avoir une longueur de 38-44 m et une largeur de 21-22 m.

Le ballon qui a une taille 4. L'équipe qui doit être constituée de dix joueurs dont six sur l'aire de jeu, arborant des maillots de même couleur. Le jeu se déroule en trois phases de dix minutes. Le coup d'envoi est donné par un commissaire du match. Trois arbitres sont désignés pour veiller au bon déroulement du jeu et décident d'appliquer les sanctions ou pas, etc.

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Kra Séverin, professeur titulaire, spécialité biochimie, est président de club de Maracana de l'Université Fhb. Il explique que l'objectif de la tenue de cette formation est de maîtriser les techniques de cette discipline, d'être reconnu par la Fédération par une inscription sur la liste des clubs accrédités. Les Amis du Maracana visent également une participation à différentes compétitions aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'international. Il est bon, selon le président et ses collègues, d'être outillés sur les règles.

Si les enseignants chercheurs s'approprient les techniques du jeu, au dire du président, ils peuvent apporter leur appui à travers leurs travaux de réflexions à la Fédération pour développer la discipline. Le vice-président de la Fimada, Guiro Albert, a, au nom du président Bleu Charlemagne, salué l'initiative des enseignants du supérieur. Pour lui, c'est une responsabilité pour eux d'accompagner et d'encadrer les enseignants de l'université Fhb d'où la Fimada est née, il y a quelques années.

Depuis 2008, les enseignants se retrouvent sur le campus universitaire pour pratiquer le Maracana, sans toutefois maîtriser le contour du jeu. En septembre 2025, ils ont décidé alors de mettre sur pied de façon formelle une amicale, en adoptant les textes et règlements intérieurs régissant cette association. In fine, la mise en place du Bureau qu'il préside, est intervenue en mars 2026.