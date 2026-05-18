Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - La Fécotae organise un séminaire sur l'hygiène alimentaire des athlètes

Dans le cadre de l'exécution de son programme d'activités fédéral, la Fédération congolaise de taekwondo (Fécotae) a organisé, le 16 mai à Pointe-Noire, un séminaire au profit des athlètes et instructeurs de clubs. Après l'étape de Brazzaville, les dirigeants ont réitéré l'expérience de ce séminaire national de haut niveau consacré à l'hygiène de vie et à la nutrition des athlètes. L'événement, qui s'est déroulé en présence du président de la Fédération, a eu pour cadre le tout nouveau siège fédéral de la Fécotae dans la ville océane.

Placée sur le thème évocateur « Élite et performance », la rencontre nationale, spécifiquement destinée aux compétiteurs et aux encadreurs de Pointe-Noire, a permis de mettre en lumière le rôle crucial de l'hygiène alimentaire, de l'intégrité et de l'environnement global dans le parcours d'un sportif de haut niveau. Des notions de bonne conduite qui sont parfois ignorées par les athlètes eux-mêmes.

L'ambition affichée par la Fédération reste claire : pousser l'élite à franchir un palier technique et physique non seulement par l'intensité de l'entraînement, mais surtout par l'adoption d'une hygiène de vie responsable. Ce grand rendez-vous du donner et du recevoir s'inscrit directement dans le projet de développement et de professionnalisation de la discipline porté par le président de la Fécotae, Adel Rihan.

Intervenant en qualité d'animateur, le premier vice-président de la Fécotae, Me Brice Nzoala, a de nouveau partagé son expertise en soulignant que l'athlète est bien souvent le premier responsable de ses propres contre-performances. Il a déploré le manque de discipline chez certains sportifs qui peinent à concilier la nutrition, le repos et les entraînements.

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« Ce séminaire est une manière pour nous de chercher à combler le besoin d'augmenter le quota des athlètes performants. Les plus grandes limites que nous avons constatées concernent souvent l'hygiène de vie de nos athlètes. Dormez environ huit heures par jour, buvez beaucoup d'eau et évitez de manger des aliments qui vous détruisent. À la place de deux bières quotidiennes, vous pouvez manger sainement et à bas prix », a-t-il conseillé avec insistance aux participants ponténégrins.

Abondant dans le même sens, l'expert en diététique et co-animateur, Me Didier Pembet, a alerté l'assistance sur les dangers d'un entraînement intensif non soutenu par un régime alimentaire régulier. Pour le formateur, il est impératif de compenser les dépenses énergétiques par un apport adéquat en vitamines et protéines après chaque séance, tout en régulant son rythme de travail. Il a résumé cette philosophie par sa règle d'or : « Il faut savoir quoi manger, quand manger et pourquoi manger », illustrant son propos par la présentation de modèles de programmes nutritionnels quotidiens.

L'initiative a été chaleureusement accueillie par les athlètes et dirigeants des différents clubs de Pointe-Noire. Ils ont grandement salué ces enseignements sur les questions de bonne conduite globale et de diététique, indispensables à la réussite de leur carrière.

À l'issue de cette journée d'échanges intenses, les participants ont été récompensés par la remise officielle des attestations. L'inauguration et l'occupation du nouveau siège fédéral combinées à la tenue de ce séminaire national confirment, une fois de plus, la dynamique de structuration et de modernisation du taekwondo congolais.