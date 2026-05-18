Cote d'Ivoire: Yopougon - La jeunesse communale lance son forum pour connecter au monde

La mairie de Yopougon a accueilli, le vendredi 15 mai 2026, la cérémonie officielle de lancement du Forum international de la jeunesse de Yopougon (Fijy 2026). Prévu du 25 au 27 juin prochain, ce rendez-vous initié par le Conseil communal des jeunes de Yopougon (Ccjy), en partenariat avec le Royaume des Pays-Bas, réunira institutions, entrepreneurs, investisseurs, experts et jeunes leaders autour du thème : « Jeunesse, innovation, citoyenneté et opportunités pour un développement durable ». L'objectif est de promouvoir l'entrepreneuriat, l'innovation et l'engagement citoyen des jeunes.

« Yopougon n'est plus seulement une commune d'Abidjan. Elle est devenue le carrefour de la jeunesse ». Par cette déclaration, le président de la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire (Fenujci), Gaoussou Diabaté, a donné le ton de la cérémonie de lancement du FIJY 2026.

Après plusieurs années de pause, le forum revient avec une dimension internationale et le Royaume des Pays-Bas comme pays invité d'honneur. Pour l'ambassadeur des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, SEM. Jeroen Kelderhuis, ce forum devra permettre «d'inspirer la jeunesse, de favoriser les échanges et de connecter les jeunes aux opportunités de formation et d'emploi.» Représentant le député-maire de Yopougon, la deuxième adjointe au maire, l'honorable Nassalatou Diaby a salué un partenariat appelé à se renforcer. Elle a exhorté les jeunes à faire de Yopougon « le berceau des grands entrepreneurs ».

Le président du Conseil communal des jeunes de Yopougon (Ccjy) et commissaire général du forum, Asim Saba, a expliqué que le choix des Pays-Bas repose sur l'expertise de ce pays dans l'accompagnement des jeunes, les incubateurs et le renforcement des capacités. «La Hollande est l'un des pays européens qui importe le plus les produits ivoiriens». Selon lui, ce partenariat vise à créer un pont entre la jeunesse de Yopougon et celle du Royaume des Pays-Bas dans les domaines de l'emploi, des échanges culturels et de l'économie circulaire.

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Durant trois jours, ce forum créé en 2015, sera rythmé par des panels thématiques, conférences, masterclass, ateliers de formation, rencontres de réseautage, concours de pitchs et expositions. Un hackathon consacré à la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) réunira également des jeunes autour de solutions numériques innovantes. Une nuit culturelle, couplée à la retransmission du match Côte d'Ivoire-Curaçao du Mondial 2026, viendra clôturer les festivités. Au nom du ministère de la Promotion de la jeunesse, Mme. Bamba a assuré les organisateurs de l'accompagnement du gouvernement pour la réussite de cette quatrième édition.