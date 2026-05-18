Maroc: Le Groupe Al Omrane lance à Bruxelles sa tournée internationale

Le Groupe Al Omrane a donné, vendredi à Bruxelles, le coup d'envoi d'une nouvelle étape du Salon "Al Omrane Expo Marocains du Monde 2026", dans le cadre de sa tournée internationale dédiée aux Marocains établis à l'étranger.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI appelant au renforcement des liens avec les Marocains du monde et à leur pleine implication dans le développement économique et social du Royaume, a indiqué le Groupe dans un communiqué.

Ce salon s'inscrit également dans la continuité de la politique conduite par le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, qui place la proximité avec les Marocains du monde au coeur de ses priorités stratégiques.

Cette étape de Bruxelles constitue un espace privilégié de rencontre et d'échange avec les Marocains établis en Belgique et plus largement dans l'espace Benelux, autour des opportunités d'investissement immobilier au Maroc, des dispositifs d'accompagnement existants ainsi que des mécanismes d'aide et de financement mis à leur disposition, rapporte la MAP.

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Le programme du salon a notamment été marqué ce samedi par l'organisation d'une conférence institutionnelle autour de la thématique "Investissement immobilier des Marocains du monde : opportunités, dispositifs d'accompagnement et programme d'aide au logement".

Cette rencontre a notamment connu la participation de Hassan Touri, consul général du Royaume du Maroc à Bruxelles, et de Najjah Dimou, consule générale du Royaume du Maroc à Liège, aux côtés de représentants du tissu associatif des Marocains du monde ainsi que de partenaires institutionnels et financiers.

La conférence a constitué une occasion de mettre en lumière le dispositif national d'aide directe au logement "Daam Sakane", initié sous la Haute Impulsion Royale, ainsi que les différentes mesures engagées pour faciliter l'accès des Marocains du monde à l'investissement immobilier au Maroc et renforcer leur accompagnement dans leurs projets d'acquisition.

Durant trois jours (15-17 mai), les visiteurs ont l'opportunité d'échanger directement avec les équipes du Groupe Al Omrane ainsi qu'avec les partenaires bancaires présents sur le salon. Cette mobilisation vise à offrir un accompagnement de proximité et une information personnalisée autour des opportunités d'investissement immobilier au Maroc, des solutions de financement disponibles ainsi que des différentes démarches liées aux projets d'acquisition.

L'étape de Bruxelles s'inscrit dans la continuité de la tournée internationale "Al Omrane Expo Marocains du monde 2026", portée par une stratégie globale visant à renforcer la proximité avec les Marocains établis à l'étranger et à consolider les passerelles d'échange et d'accompagnement avec eux.

Cette approche repose notamment sur le renforcement de la présence digitale du Groupe à travers sa plateforme digitale "www.alomrane.gov.ma", le déploiement d'actions de proximité à travers les salons internationaux et la campagne estivale nationale, ainsi que le développement de partenariats avec les différents acteurs institutionnels et financiers concernés.

La tournée internationale "Al Omrane Expo Marocains du monde 2026" se poursuivra à travers plusieurs étapes internationales au cours de l'année 2026, traduisant la volonté du Groupe Al Omrane de maintenir une dynamique de proximité et d'échange avec les Marocains du monde autour des enjeux liés à l'habitat et à l'investissement immobilier au Maroc.