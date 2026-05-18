Maroc: Casablanca - L'AMDL et Maroc PME organisent la 1ère Escale du programme 'PME Supply Chain'

L'Agence marocaine de développement de la Logistique (AMDL) et Maroc PME ont organisé, jeudi à Casablanca, la première escale du programme "PME Supply Chain", marquant le lancement d'une tournée nationale dédiée à la promotion de ce dispositif d'accompagnement logistique des PME.

Organisée en marge du Salon international du transport et de la logistique pour l'Afrique et la Méditerranée "LOGISMED 2026", cette rencontre constitue le point de départ d'une tournée régionale visant à rapprocher le programme des acteurs économiques locaux, à renforcer sa visibilité et à faciliter son appropriation par les entreprises concernées, indique un communiqué de l'AMDL.

Le programme "PME Supply Chain" a été conçu pour accompagner les entreprises marocaines opérant dans les secteurs de la logistique et du transport, en vue d'améliorer leur compétitivité, leur performance opérationnelle et leur intégration dans les chaînes de valeur nationales et internationales, précise la même source.

Animée par le directeur général de l'AMDL, Ghassane El Machrafi, et le directeur général de Maroc PME, Anouar Alaoui Ismaili, cette première escale s'est déroulée en présence d'acteurs institutionnels, d'experts du secteur et de représentants d'entreprises.

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Cette tournée nationale vise à promouvoir activement le programme auprès des entreprises du secteur de la logistique et du transport, tout en mettant en lumière les modalités d'accès au dispositif et en favorisant la mobilisation des acteurs économiques et institutionnels à l'échelle régionale.

Elle a également pour objectif de susciter un intérêt opérationnel auprès des PME ciblées, à travers les demandes de renseignements et les dépôts de candidatures, de consolider la notoriété du programme au sein de l'écosystème logistique et d'encourager une participation élargie des entreprises concernées.

Ce dispositif s'inscrit dans une approche territoriale intégrée, visant à rapprocher les politiques publiques des acteurs économiques locaux et à accompagner la transformation structurelle du tissu des PME opérant dans la Supply Chain, conclut le communiqué.