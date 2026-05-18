Maroc: Appel à l'adoption d'une approche systémique face aux crises climatiques, hydriques et énergétiques actuelles

La 9e édition du Salon international des technologies de l'eau, de l'assainissement et de l'énergie (SITeau) a pris fin vendredi, avec l'adoption de la Déclaration de Marrakech, un appel à mettre en oeuvre une approche systémique face aux crises climatiques, hydriques, énergétiques, alimentaires et sanitaires fragilisant les sociétés contemporaines.

Le document met l'accent sur l'importance de l'adoption de l'approche Nexus Eau-Energie-Agriculture-Santé, comme cadre structurant permettant de renforcer simultanément la sécurité hydrique, énergétique, alimentaire, sanitaire et écologique.

Le texte appelle aussi à la création de mécanismes interministériels dédiés au Nexus Eau-Energie-Alimentation-Santé, au développement de cadres réglementaires intégrés, à la mobilisation de financements innovants, au renforcement des systèmes d'information partagés, au soutien aux innovations territoriales, au développement de la médiation pour une gestion inclusive de l'eau à l'échelle des territoires et au renforcement de la diplomatie de l'eau et de la coopération internationale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Rappelant que l'eau constitue le coeur stratégique des équilibres économiques, sociaux, environnementaux et géopolitiques, la Déclaration de Marrakech plaide en faveur d'une gouvernance territoriale intégrée, fondée sur la planification concertée, le partage des données, les processus de médiation territoriale et des financements favorisant les synergies entre les secteurs.

Elle insiste aussi sur la pertinence de la gestion intégrée des ressources en eau comme fondement opérationnel des politiques publiques, relevant que la coopération et la diplomatie de l'eau constituent désormais des leviers essentiels de stabilité, de paix et de résilience collective, notamment en Afrique et dans le bassin méditerranéen.

La Déclaration appelle également à la mise en place de mécanismes de gouvernance innovants et inclusifs permettant une meilleure coordination intersectorielle, le développement de projets Nexus applicables et finançables, l'intégration de la santé des populations et des écosystèmes dans les politiques publiques, ainsi qu'au recours responsable aux outils numériques et à l'intelligence artificielle pour une gouvernance prédictive des ressources.

Le document souligne que la dimension intergénérationnelle a également été identifiée comme une condition majeure de la résilience, appelant dans ce cadre à une transmission des savoirs entre les générations et à une mobilisation accrue des talents des jeunes en vue d'assurer une transition durable.

Tout en considérant que l'eau est le pilier du Nexus Eau-Energie-Alimentation-Santé, les participants réaffirment, à travers cette déclaration, leur engagement collectif en faveur d'un modèle de développement résilient, inclusif et durable, basé sur une solidarité renforcée entre les peuples, les générations et les territoires, seule garante de l'avenir de l'humanité en harmonie avec la planète.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le SITeau est initié en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), la Coalition marocaine pour l'eau (COALMA), l'Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech, ainsi que des acteurs médiatiques et institutionnels, en plus de partenariats spécifiques liés aux différentes séquences du salon.

Le programme scientifique de cette édition comprenait une rencontre intergénérationnelle intitulée "Intergenerational 4 Water", qui a réuni jeunes et experts autour du thème "Le Nexus Eau-Energie-Agriculture-Santé au service du développement durable : le cas du Maroc", dans une logique de transmission et de partage d'expériences.

Au menu figuraient également une compétition de golf visant à promouvoir les golfs écologiques, une exposition consacrée aux métiers de l'eau, de l'assainissement et de l'énergie avec l'intégration des secteurs de l'agriculture et de la santé, en plus d'un atelier ludique destiné aux enfants, axé sur le thème "L'eau, école de citoyenneté".