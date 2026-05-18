Maroc: Réunion à Rabat avec les responsables des médias publics sur l'accompagnement médiatique des législatives du 23 septembre

17 Mai 2026
Libération (Casablanca)

Dans le cadre des préparatifs des prochaines élections des membres de la Chambre des représentants, prévues le 23 septembre 2026, une réunion a été tenue, vendredi à Rabat, en présence des responsables des médias publics, axée sur l'accompagnement médiatique de ces échéances, indique un communiqué du ministère de l'Intérieur.

La réunion a été l'occasion de passer en revue les dispositions et mesures à prendre par les médias publics à l'effet de contribuer à réunir les conditions appropriées pour inciter les citoyennes et citoyens, notamment les jeunes, à s'inscrire sur les listes électorales générales, à les mobiliser pour une participation massive à l'opération de vote et à renforcer leur confiance dans le processus électoral national.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée dans un climat positif, l'accent a été mis sur l'importance d'adopter un discours de sensibilisation adéquat, ponctué d'un débat franc et fructueux, et d'imprimer davantage de professionnalisme, d'innovation et de créativité aux contenus des programmes produits par les médias publics liés notamment aux questions politiques et aux élections nationales.

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La réunion a souligné aussi la nécessité d'impliquer les partis politiques dans l'opération de communication relative aux préparatifs des prochaines législatives au niveau des programmes télévisés et radiophoniques produits par les médias publics, à même de permettre aux formations politiques de contribuer à la mobilisation des citoyennes et citoyens et à les convaincre d'adhérer à l'opération électorale nationale, le but étant de relever les défis d'atteindre un taux de participation honorable lors du prochain scrutin.

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