Maroc: Hassan Tariq - La communication administrative, un levier incontournable pour hisser la qualité de la relation entre l'Administration et l'usager

La communication administrative s'érige en un prélude essentiel et un levier incontournable pour optimiser la relation entre l'Administration et l'usager, et consolider le capital confiance envers le service public, a affirmé, vendredi à Béni Mellal, le Médiateur du Royaume, Hassan Tariq.

Animant une conférence inaugurale sous le thème "L'Institution du Médiateur et la communication entre l'Administration et les citoyens : les enjeux de la gouvernance", dans le sillage d'un colloque scientifique sur "La communication administrative : Les médias et l'enjeu de la confiance" organisé à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, M. Tariq a fait observer que la satisfaction de l'usager ne se limite pas exclusivement à l'aboutissement des procédures administratives. Elle découle intrinsèquement, a-t-il précisé, de la qualité de l'interaction quotidienne avec l'Administration, qu'il s'agisse des conditions d'accueil, de l'écoute, de la lisibilité des démarches ou de la courtoisie du traitement.

Il a souligné, dans ce sens, que le contact journalier entre le citoyen et l'Administration joue un rôle prépondérant dans la cristallisation de l'image de marque du service public, faisant de la communication un maillon fort pour refonder et apaiser les rapports entre l'institution publique et ses usagers.

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L'amélioration de cette communication institutionnelle, a-t-il poursuivi, requiert impérativement la fluidification de l'accès à l'information, le respect du droit de l'usager à la compréhension et la simplification des circuits administratifs. Autant de mesures qui, selon lui, permettent d'identifier les véritables contraintes entravant le parcours des citoyens au sein de l'Administration.

A cet égard, M. Tariq a rappelé que la Constitution marocaine a consacré la transparence comme l'un des principes cardinaux régissant les services publics, de concert avec les impératifs de qualité, de responsabilité et de reddition des comptes, constituant ainsi un socle solide pour promouvoir la politique d'ouverture et de proximité.

Il a également mis en exergue la pertinence des Hautes Orientations Royales insistant sur la nécessité d'encadrer les citoyens et de vulgariser les initiatives, les lois et les mesures ayant un impact direct sur leurs droits et libertés, érigeant cette démarche en condition sine qua non pour raffermir les ponts de communication.

Par ailleurs, le Médiateur du Royaume a passé en revue les dispositions novatrices de la loi portant Charte des services publics, mettant l'accent sur les obligations liées à la garantie de l'accès du public aux données relatives au fonctionnement des prestations, ainsi qu'à la réception et au traitement diligent des doléances et observations des usagers, en parfaite adéquation avec les exigences de la bonne gouvernance.

Il a, en outre, affirmé que la promotion d'une communication efficiente et proactive s'inscrit au coeur de l'ADN et des missions régaliennes de l'Institution du Médiateur du Royaume, en sa qualité d'instance constitutionnelle indépendante vouée à la protection des droits des usagers, à la diffusion des valeurs de moralisation et à l'amélioration continue de la relation Administration-citoyen.

Il est à noter que cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un colloque scientifique de deux jours, initié par la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (FLSH) de l'Université Sultan Moulay Slimane (USMS), porté par le Laboratoire des Etudes Littéraires, Linguistiques et Didactiques et le Master d'Excellence en Journalisme et Médias. Cet événement est organisé en partenariat avec l'Institution du Médiateur du Royaume, et en coordination avec la "Revue marocaine des politiques publiques" et les bibliothèques "Ibn Khaldoun", réunissant un parterre d'académiciens, de chercheurs et de praticiens de renom.