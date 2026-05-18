Maroc: Interpellation de deux extrémistes affiliés à l'organisation terroriste de 'Daech' à Midelt et Youssoufia

17 Mai 2026
Libération (Casablanca)

Les services de la police judiciaire de Midelt et de douar Douibat à Youssoufia, ont procédé, vendredi, sur la base d'informations précises fournies par la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), à l'interpellation de deux extrémistes affiliés à l'organisation terroriste de "Daech", a annoncé le Bureau Central d'Investigations Judiciaires (BCIJ).

Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à faire face aux dangers de l'extrémisme et aux menaces terroristes qui visent la sécurité du Royaume et la sûreté des citoyens, indique le BCIJ dans un communiqué.

Les premiers éléments de l'enquête et des investigations, appuyés par les opérations du suivi sécuritaire, ont révélé que les deux suspects, âgés de 19 ans, ont prêté allégeance au prétendu émir de l'organisation terroriste de "Daech", dans la perspective d'exécuter des projets terroristes imminents dans le cadre du "Jihad en solitaire" visant à porter gravement atteinte à la sécurité des individus, à l'ordre public et à des installations vitales, précise-t-on.

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Les deux suspects ont été placés en garde à vue en perspective de les remettre au BCIJ en vue de mener l'enquête judiciaire sous la supervision du Parquet chargé des affaires du terrorisme, afin de déterminer l'ensemble des activités extrémistes qui leur sont attribuées et de déterminer leurs éventuels liens avec les différentes organisations terroristes.

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