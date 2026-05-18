Maroc: Tirage au sort du Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem de tennis

Le tirage au sort du tableau final de la 24ème édition du Grand Prix de SAR la Princesse Lalla Meryem de tennis, effectué samedi à Rabat, a donné lieu à deux confrontations contrastées pour les Marocaines Diae El Jardi et Yasmine Kabbaj, qui défendront les couleurs nationales lors de cet événement sportif international

Deux confrontations contrastées pour les Marocaines El Jardi et Kabbaj

Pour le compte du premier tour, le tirage au sort a placé la joueuse marocaine Diae El Jardi face à l'Allemande Tatjana Maria, tête de série numéro 3 du tournoi et 54ème mondiale, tandis que sa compatriote Yasmine Kabbaj affrontera la Turque Berfu Cengiz, classée 465ème mondiale, dans un duel qui semble relativement à la portée de la joueuse marocaine par rapport à celui d'El Jardi. Le directeur du tournoi, Khalid Outaleb, a souligné dans une déclaration à la presse que le tirage au sort impose un test difficile à la championne nationale Diae El Jardi face à Tatjana Maria, précisant que la joueuse allemande, qui figure parmi les meilleures engagées de cette édition, possède une grande expérience sur le circuit de la WTA.

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Il a ajouté que Yasmine El Kabbaj a bénéficié d'un tirage plus clément en affrontant la Turque Berfu Cengiz, estimant que la tenniswoman marocaine a une réelle opportunité de s'imposer au premier tour, d'autant plus si elle bénéficie du soutien du public marocain.

Dans une déclaration similaire, Yasmine El Kabbaj a, pour sa part, indiqué qu'elle est prête à disputer son match contre la Turque Berfu Cengiz, ajoutant qu'elle connait son adversaire pour avoir participé à plusieurs tournois en même temps qu'elle, bien qu'elles ne se soient jamais affrontées auparavant.

La joueuse marocaine a exprimé son ambition de livrer une belle prestation lors de cette édition, espérant que sa participation soit couronnée par un résultat positif.

Cet évènement doté d'un "prize money" de 283.347 US Dollars avait connu la participation de grands noms du tennis féminin tels que Maria Sakkari (N°3 en 2022), Garbine Muguruza (N°1 en 2017), Simona Halep (N°1 en 2018), Li Na (N°2 en 2014) ou Francesca Schiavone, vainqueur de Roland Garros en 2010.

Il a également fait découvrir des talents africains comme la championne Tunisienne Ons Jabeur (N°2 WTA en 2022).

La 23ème édition du Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem a été remportée par l'Australienne Maya Joint.

Quant au titre du double, il est revenu à la paire composée de la Géorgienne Oksana Kalashnikova et de l'Australienne Maya Joint, victorieuses en finale des Italiennes Angelica Moratelli et Camilla Rosatello.