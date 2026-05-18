Maroc: Un mégaprojet de valorisation des déchets à l'arrêt

Pendant des années, la décharge de Médiouna a symbolisé l'une des grandes contradictions du développement urbain marocain: une métropole économique en expansion rapide, mais incapable de résoudre durablement la question de ses déchets.

Aujourd'hui, les autorités marocaines promettent une rupture historique à travers un vaste projet de centre intégré de traitement et de valorisation énergétique des déchets ménagers. Présenté comme l'un des plus ambitieux projets environnementaux du pays, ce chantier soulève pourtant de nombreuses interrogations politiques, territoriales et sociales.

Au coeur de cette transformation se trouve la commune de Méjatia Oulad Taleb, dans la province de Médiouna, périphérie longtemps marginalisée de Casablanca. C'est là que les autorités prévoient l'installation d'un complexe industriel de nouvelle génération destiné à traiter près de 1,49 million de tonnes de déchets par an. Le projet comprend plusieurs infrastructures : unité d'enfouissement contrôlé, station de traitement des lixiviats, récupération du biogaz, production énergétique à partir des déchets et même installation de panneaux solaires pour compléter le dispositif.

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L'investissement dépasse plusieurs milliards de dirhams et mobilise aussi bien des acteurs publics que des entreprises privées marocaines et étrangères. Pour les responsables politiques, il s'agit d'un tournant stratégique permettant au Maroc de renforcer sa politique de transition écologique et de moderniser la gestion des déchets dans la capitale économique.

Mais derrière le discours officiel sur le développement durable et l'économie circulaire se cache une réalité plus complexe. Le projet révèle en effet les tensions profondes qui traversent aujourd'hui les politiques urbaines marocaines : centralisation du pouvoir, conflits territoriaux, inégalités environnementales et transformation des déchets en marché économique stratégique.

Une réponse à une crise environnementale chronique

Depuis plusieurs années, la question des déchets constitue un défi majeur pour Casablanca. Avec une croissance démographique continue et une urbanisation accélérée, la métropole produit des volumes considérables d'ordures ménagères. Les infrastructures existantes ont longtemps montré leurs limites, notamment l'ancienne décharge de Médiouna, régulièrement critiquée pour ses impacts environnementaux et sanitaires.

Le nouveau projet est présenté comme une alternative moderne capable de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en produisant de l'énergie à partir des déchets. En effet, les autorités mettent en avant des objectifs ambitieux : réduction de l'enfouissement classique, valorisation énergétique, récupération du biogaz et intégration du Maroc dans les standards internationaux de gestion environnementale.

Dans les discours institutionnels, le vocabulaire mobilisé est révélateur : «économie circulaire», «transition énergétique», «durabilité», «innovation écologique» ou encore «ville verte». Cette communication vise à inscrire le projet dans les grandes dynamiques internationales de modernisation environnementale.

Cependant, plusieurs chercheurs soulignent que cette approche technocratique tend parfois à réduire les problèmes environnementaux à de simples questions techniques. Or, la gestion des déchets est également une question politique et sociale, qui touche aux rapports entre centres urbains et périphéries, aux inégalités territoriales et aux mécanismes de décision publique.

Médiouna, périphérie sacrificielle ?

Le choix de Médiouna pour accueillir cette infrastructure n'est pas anodin. Depuis longtemps, les périphéries urbaines marocaines concentrent des équipements considérés comme indésirables : décharges, zones industrielles polluantes, stations d'épuration ou infrastructures logistiques lourdes.

Pour de nombreux habitants, ce nouveau centre risque de renforcer l'image d'une périphérie chargée d'absorber les nuisances produites par Casablanca. Même si les autorités insistent sur les avancées technologiques du projet, certaines inquiétudes persistent : odeurs, trafic intense de camions, pollution potentielle ou encore pression foncière.

Cette situation illustre un phénomène classique observé dans de nombreuses métropoles à travers le monde : les bénéfices économiques sont concentrés dans les centres urbains tandis que les coûts environnementaux sont souvent déplacés vers les marges territoriales.

Les résistances locales semblent d'ailleurs avoir joué un rôle important dans le piétinement du projet. Plusieurs articles de presse ont évoqué les réserves initiales de certaines autorités locales concernant la compatibilité urbanistique du terrain choisi.

L'intervention décisive de l'Etat central

Face aux blocages administratifs et territoriaux, l'Etat central est intervenu de manière particulièrement forte. Le rôle du wali de Casablanca-Settat ainsi que celui du ministère de l'Intérieur apparaissent déterminants dans l'accélération du dossier.

Cette implication révèle une caractéristique majeure du modèle marocain de gouvernance territoriale : la prééminence des autorités centrales dans les grands projets stratégiques.

Même dans un contexte de régionalisation avancée, les collectivités locales disposent encore d'une marge de manoeuvre limitée lorsqu'il s'agit d'infrastructures considérées comme prioritaires pour l'Etat.

Le wali joue ici un rôle d'arbitrage essentiel, capable de surmonter les résistances institutionnelles locales au nom de l'intérêt général et de la modernisation urbaine.

Mais cette gouvernance verticale soulève également des interrogations démocratiques. Plusieurs observateurs estiment que les mécanismes de participation citoyenne demeurent relativement faibles dans ce type de projets. Les décisions apparaissent souvent prises en amont, avant que les populations concernées ne puissent réellement participer au débat.

Des retards révélateurs de tensions structurelles

Malgré le soutien politique important dont bénéficie le projet, sa mise en oeuvre connaît plusieurs ralentissements. Ces retards ne semblent pas liés à une seule cause mais à un ensemble de facteurs structurels.

La première difficulté concerne la complexité foncière et urbanistique. Les procédures d'aménagement, les autorisations environnementales et les changements de vocation des terrains peuvent ralentir considérablement les grands projets au Maroc.

S'ajoutent à cela les enjeux financiers. Le coût extrêmement élevé des infrastructures nécessite des partenariats complexes entre acteurs publics et privés. Les négociations autour des contrats, des garanties de rentabilité et des appels d'offres peuvent prendre plusieurs années.

Le secteur des déchets attire aujourd'hui de grands groupes marocains et internationaux. La gestion des ordures ménagères n'est plus seulement un service public : elle devient un marché économique stratégique, lié à la production énergétique et à l'économie verte.

Cette privatisation croissante pose plusieurs questions sensibles : transparence des contrats, contrôle démocratique des marchés, dépendance des collectivités locales envers les opérateurs privés ou encore répartition des bénéfices économiques.

Une transition écologique sous contradictions

Le projet de Médiouna illustre finalement les paradoxes actuels de la transition écologique au Maroc.

D'un côté, le pays cherche clairement à moderniser ses infrastructures environnementales et à redorer son image internationale dans le domaine du développement durable. Le Maroc a multiplié ces dernières années les investissements dans les énergies renouvelables, la gestion de l'eau et les politiques climatiques.

De l'autre, cette modernisation s'inscrit dans un modèle de gouvernance encore fortement centralisé, où les décisions stratégiques restent largement pilotées par le haut.

Cette contradiction apparaît particulièrement visible dans le cas de Médiouna : un projet écologique ambitieux mais porté par une logique technocratique qui laisse relativement peu de place au débat public.

Par ailleurs, certains experts rappellent que les technologies de valorisation énergétique des déchets restent controversées à l'échelle internationale. Si elles permettent de réduire l'enfouissement, elles soulèvent également des débats sur les émissions polluantes, les coûts énergétiques et la dépendance à des modèles industriels lourds.

Un laboratoire des politiques urbaines marocaines

Au-delà de la seule question environnementale, le dossier de Médiouna constitue un révélateur des transformations profondes des politiques urbaines marocaines.

Il met en lumière la montée en puissance des enjeux écologiques dans l'action publique, mais aussi les tensions entre modernisation économique, contrôle politique et justice territoriale.

Le projet montre également comment les périphéries urbaines deviennent des espaces centraux dans les stratégies métropolitaines contemporaines. Ce sont désormais ces territoires qui accueillent les infrastructures indispensables au fonctionnement des grandes villes : traitement des déchets, logistique, production énergétique ou équipements industriels.

Pour les chercheurs en sciences sociales, le cas de Médiouna représente ainsi un terrain d'analyse particulièrement riche. Il permet d'étudier à la fois les nouvelles formes de gouvernementalité environnementale, les conflits territoriaux liés aux infrastructures écologiques et les recompositions économiques autour du marché des déchets.

Alors que les autorités présentent le futur centre comme un symbole de modernité écologique, une question demeure ouverte : comment concilier transition environnementale, participation citoyenne et justice territoriale dans un contexte de forte centralisation politique ?

L'avenir du projet de Médiouna dépendra sans doute de cette capacité à dépasser une simple logique technocratique pour construire un véritable consensus territorial autour des enjeux écologiques.

Car derrière les déchets de Casablanca se joue finalement une question plus large : celle du modèle de développement urbain que le Maroc souhaite construire pour les décennies à venir.