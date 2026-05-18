Tunisie: Santé mondiale - Le plaidoyer du pays à Genève

En marge de sa participation à la 79e session de l'Assemblée mondiale de la Santé à Genève, le ministre de la Santé, le Dr Mustapha Ferjani, a mené dimanche 17 mai 2026 une intense activité diplomatique. Au coeur de ses échanges lors des réunions régionales préparatoires : la souveraineté sanitaire, la production pharmaceutique locale, la transition numérique et l'innovation technologique.

L'indépendance pharmaceutique de l'Afrique en ligne de mire

Intervenant lors d'un panel dédié aux industries pharmaceutiques en Afrique, le ministre tunisien a martelé qu'« aucune sécurité sanitaire ne peut être atteinte sans une production locale forte, un transfert effectif de technologies et des partenariats équitables ». Pour le Dr Ferjani, il s'agit d'un impératif stratégique permettant au continent de réduire sa dépendance extérieure et de garantir l'accès à des médicaments sûrs et de qualité.

Une voix africaine unie et connectée

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Lors de la réunion ministérielle africaine de haut niveau, organisée par les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), la Tunisie a appelé à l'émergence d'une voix africaine unie dans la réforme de la gouvernance sanitaire mondiale. Le ministre a profité de cette tribune pour mettre en avant l'avant-gardisme de l'expérience tunisienne, citant notamment le déploiement du dossier médical électronique, les hôpitaux numériques, la télémédecine et l'intégration de l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé.

L'innovation et le partenariat au coeur des discussions

Le rayonnement tunisien s'est également illustré lors des Rencontres francophones de la santé, où le Dr Ferjani a exposé la vision de la Tunisie pour bâtir un écosystème d'innovation sanitaire robuste, axé sur la valorisation des compétences, des financements ciblés, une réglementation intelligente et une synergie accrue entre la recherche scientifique et les marchés régionaux.

Sur le plan bilatéral, une réunion de travail fructueuse s'est tenue avec Mme Lynn Souci, directrice régionale du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Cette rencontre a permis de réaffirmer le soutien continu apporté à la Tunisie et d'envisager de nouveaux mécanismes de coopération alignés sur les priorités sanitaires nationales. En marge de ces événements, le ministre s'est également entretenu avec plusieurs de ses homologues, notamment ceux d'Égypte, du Soudan et du Canada, ainsi qu'avec des hauts responsables de l'Union africaine, de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et de l'OMS.

À Genève, le message de la Tunisie a résonné avec clarté : porter haut et fort la vision du président de la République, Kaïs Saïed, qui appelle à une santé plus juste, plus souveraine et plus innovante, résolument au service de l'être humain.