Tunisie: Points de vente à la Manouba et à Ben Arous - Les moutons de sacrifice vendus au prix du kg

L'opération de vente des sacrifices de l'Aïd au kilo débute ce lundi 18 mai 2026 dans deux points de vente réglementés : le premier à Saïda (gouvernorat de la Manouba) et le second dans la délégation de Radès (gouvernorat de Ben Arous). Cette initiative est supervisée par le Groupement interprofessionnel des viandes rouges et du lait (GIVLAIT), en coordination avec les différentes autorités concernées.

Selon un communiqué précédent du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, le prix du kilogramme de viande vive a été fixé comme suit :

Moins de 45 kg : 27,000 DT le kg vif

Entre 45 et 65 kg : 25,800 DT le kg vif

Plus de 65 kg : 23,800 DT le kg vif

Le Groupement interprofessionnel des viandes rouges et du lait appelle l'ensemble des éleveurs et des structures professionnelles à participer massivement à ces points de vente réglementés. Il invite également tous les citoyens à s'y rendre pour acquérir leurs sacrifices, ces espaces étant soumis au contrôle vétérinaire et réglementaire.