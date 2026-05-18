Maroc: Driss Lachguar préside le Forum national de la Chabiba ittihadia à Bouznika

La Chabiba ittihadia organise du 21 au 24 mai son Forum national à Bouznika, placé sous le thème : «La Jeunesse ittihadie : de l'influence politique à l'action électorale», avec la participation des militantes et militants de la Chabiba, aux côtés de dirigeants du parti, d'acteurs politiques et de personnes intéressées par les questions de la jeunesse, de l'action politique et organisationnelle.

Le coup d'envoi des travaux de ce Forum sera donné vendredi soir au Complexe Moulay Rachid de la jeunesse et de l'enfance de Bouznika par le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar.

L'organisation de cette grand-messe s'inscrit dans le contexte de la dynamique organisationnelle et politique lancée par l'USFP, visant à renforcer la présence des jeunes dans la vie politique, à ouvrir un débat public sur les moyens de développer leur participation politique, et à passer de l'influence au sein de l'espace public à la contribution effective aux échéances électorales et à la prise de décision.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le programme de ce Forum comprend également l'organisation de conférences, d'ateliers de formation et de rencontres communicationnelles, axés sur les questions de la participation politique, de l'encadrement partisan, de la communication numérique et du plaidoyer citoyen, en plus de la mobilisation des rôles du mouvement ittihadi dans l'encadrement des nouvelles générations et la défense des valeurs de démocratie et de justice sociale.