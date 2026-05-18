Maroc: Révision des listes électorales générales - Le dépôt des nouvelles demandes d'inscription, du 15 mai au 13 juin 2026

Dans le cadre des préparatifs des élections législatives des membres de la Chambre des représentants, prévues le 23 septembre 2026, le délai de dépôt des nouvelles demandes d'inscription sur les listes électorales générales est fixé du 15 mai au 13 juin 2026, annonce un communiqué du ministre de l'Intérieur.

"Dans le cadre des préparatifs des élections législatives des membres de la Chambre des représentants, prévues le 23 septembre 2026, le ministre de l'Intérieur informe les citoyennes et citoyens qu'il a été procédé à la publication dans le bulletin officiel du 23 avril 2026 d'un arrêté du ministre de l'Intérieur n° 690.26, en date du 4 Dhou al-Qiida 1447 (22 avril 2026), fixant les délais et dates relatifs à l'opération de révision des listes électorales générales", indique-t-on de même source.

Ledit arrêté fixe à 30 jours le délai dédié au dépôt des nouvelles demandes d'inscription, soit du 15 mai au 13 juin 2026, poursuit-on.

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A cet effet, le ministre de l'Intérieur exhorte les citoyennes et citoyens non inscrits jusqu'à présent sur les listes électorales générales, répondant aux conditions légales requises et âgés d'au moins 18 ans ou qui atteindront cet âge le 23 septembre 2026, à présenter leurs demandes d'inscription durant la période du 15 mai au 13 juin 2026.

Le ministre appelle aussi les personnes ayant changé leur lieu de résidence effective en dehors du ressort territorial de la commune ou de l'arrondissement où elles sont inscrites à présenter les demandes de transfert de leur inscription vers la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement, devenu leur nouveau lieu de résidence effective.

Les nouvelles demandes d'inscription ou de transfert peuvent être déposées par les citoyennes et citoyens concernés directement via le site "www.listeselectorales.ma" ou auprès des bureaux désignés à cet effet par l'autorité administrative locale.

Pour les électrices et électeurs ayant changé leur lieu de résidence à l'intérieur du ressort territorial de la même commune ou du même arrondissement, ils doivent procéder, durant le même délai, à savoir du 15 mai au 13 juin 2026, à l'actualisation de leurs adresses dans la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement concerné, soit de manière directe à travers le site "www.listeselectorales.ma", ou en informant l'autorité administrative locale dont relèvent leurs nouveaux lieux de résidence effective.

D'autre part, le ministre de l'Intérieur appelle les électrices et électeurs, notamment ceux ayant changé leur lieu de résidence effective en dehors du ressort territorial de la commune ou de l'arrondissement où ils sont inscrits de s'assurer de leur inscription sur les listes électorales à travers l'envoi d'un SMS au numéro gratuit 2727 ou via l'accès au site électronique dédié aux listes électorales générales "www.listeselectorales.ma".

Au cas où leurs noms ne figurent pas sur l'actuelle liste électorale générale, toute personne concernée doit soumettre une nouvelle demande d'inscription directement via le site électronique ou auprès des bureaux désignés à cet effet par l'autorité administrative locale et ce, avant la fin du délai fixé pour le dépôt des nouvelles demandes d'inscription, à savoir au plus tard le 13 juin 2026, conclut le communiqué.