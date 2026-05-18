Afrique: Le Maroc plaide devant le CPS de l'UA pour une approche africaine intégrée en matière de sécurité maritime

Le Maroc a plaidé, vendredi devant le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union Africaine (UA), pour une approche africaine intégrée en matière de sécurité maritime, articulée autour des impératifs de paix, de sécurité et de développement.

Lors d'une réunion du CPS de l'UA consacrée aux efforts déployés en vue de l'opérationnalisation de la Force opérationnelle maritime combinée pour lutter contre la piraterie dans le Golfe de Guinée, la délégation marocaine a souligné que les espaces maritimes africains constituent aujourd'hui des espaces stratégiques de souveraineté, de commerce, de connectivité et de développement, dont la sécurisation demeure indispensable à la stabilité et à la prospérité du Continent.

La délégation marocaine a mis en garde contre l'évolution des menaces affectant le domaine maritime africain, notamment la piraterie maritime, les trafics illicites, la criminalité transnationale organisée ainsi que les attaques contre les infrastructures stratégiques et les routes commerciales maritimes, en particulier dans le Golfe de Guinée.

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Elle a insisté sur l'impératif de consolider une approche africaine coordonnée de la sécurité maritime, fondée sur le renforcement des capacités nationales, la coordination régionale et l'appropriation continentale des enjeux liés à la gouvernance sécuritaire des espaces maritimes africains.

Elle a, par ailleurs, souligné que la sécurité maritime doit être appréhendée dans une vision multidimensionnelle, articulant paix, sécurité et développement, afin de faire de l'espace marin un levier de développement socio-économique, particulièrement au profit des communautés côtières africaines.

La délégation marocaine a également mis en avant l'Initiative des Etats Africains Atlantiques de Rabat, en tant que cadre africain de concertation, de coordination et de partenariat autour des enjeux stratégiques de l'espace atlantique africain.

Elle a aussi appelé au renforcement des capacités africaines de sécurisation des espaces maritimes, tout en insistant sur la nécessité de renforcer l'articulation entre sécurité maritime, économie bleue et ZLECAf, afin de sécuriser les corridors maritimes africains et soutenir l'intégration économique du continent.