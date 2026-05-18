Maroc: L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif procède au versement de la tranche du 1er trimestre 2026

L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a procédé vendredi à Gaza, dans le cadre de son programme de parrainage des orphelins de Gaza, au versement de la tranche relative au premier trimestre de l'année 2026 et ce, grâce au financement du Royaume du Maroc.

L'Agence avait annoncé, le 30 avril dernier, l'extension de son programme de parrainage des orphelins d'Al-Qods, pour couvrir 350 orphelins palestiniens victimes de la guerre dans la bande de Gaza, dont des orphelins ayant perdu leurs deux parents, ceux en situation de handicap ou encore issus des familles les plus démunies.

A cette occasion, une réception a été organisée au profit des orphelins du Camp de Nuseirat, avec au menu des séances récréatives destinées à apporter joie et réconfort aux enfants.

Dans ce sens, l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a fait part de son engagement à parrainer environ 300 enfants amputés, victimes de la guerre, dès que les conditions requises seront réunies.