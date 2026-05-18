Maroc: L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif procède au versement de la tranche du 1er trimestre 2026

17 Mai 2026
Libération (Casablanca)

L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a procédé vendredi à Gaza, dans le cadre de son programme de parrainage des orphelins de Gaza, au versement de la tranche relative au premier trimestre de l'année 2026 et ce, grâce au financement du Royaume du Maroc.

L'Agence avait annoncé, le 30 avril dernier, l'extension de son programme de parrainage des orphelins d'Al-Qods, pour couvrir 350 orphelins palestiniens victimes de la guerre dans la bande de Gaza, dont des orphelins ayant perdu leurs deux parents, ceux en situation de handicap ou encore issus des familles les plus démunies.

A cette occasion, une réception a été organisée au profit des orphelins du Camp de Nuseirat, avec au menu des séances récréatives destinées à apporter joie et réconfort aux enfants.

Dans ce sens, l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a fait part de son engagement à parrainer environ 300 enfants amputés, victimes de la guerre, dès que les conditions requises seront réunies.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.