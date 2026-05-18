Tunisie: Kaïs Saïed à Douar Hicher - À l'écoute des préoccupations des citoyens

Le Président de la République, Kais Saied, a effectué hier soir, dimanche 17 mai 2026, une visite dans la zone de Douar Hicher, située dans le gouvernorat de la Manouba.

Le Chef de l'État a rencontré plusieurs habitants de la région et s'est mis à l'écoute de leurs préoccupations et de leurs revendications, notamment en ce qui concerne les transports, la santé et l'infrastructure.

Lors de ces échanges avec les citoyens, le Président de la République a souligné que la Tunisie regorge de richesses naturelles et de compétences humaines. Il a ainsi insisté sur la nécessité de répondre aux attentes des Tunisiens en matière d'emploi et de vie digne, tout en insistant sur l'impératif d'assainir les institutions de l'État de toute forme de corruption.