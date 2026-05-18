Tunisie: Bakou - Le pays participe au World Urban Forum de l'ONU (WUF13)

La Tunisie participe à la treizième édition du World Urban Forum (WUF13), organisée du 17 au 22 mai 2026 à Bakou, en Azerbaïdjan, sous l'égide du Programme des Nations unies pour les établissements humains (UN-Habitat).

La délégation tunisienne, placée sous la conduite du ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Slah Zouari, réunit des représentants du ministère ainsi que d'UN-Habitat Tunisie.

Elle comprend notamment la cheffe de l'unité au ministère de l'Équipement et de l'Habitat, Najeh Karbia, la responsable du bureau d'UN-Habitat en Tunisie, Aida Robbana, le chef de projet à UN-Habitat, Majdi Frihi, la chargée de communication, Asma Shili, ainsi que l'assistante de programme, Mariem Rekik.

Considéré comme la principale plateforme internationale consacrée à l'urbanisation durable, le World Urban Forum réunit des gouvernements, des collectivités locales, des institutions internationales, des urbanistes, des experts, des investisseurs et des représentants de la société civile autour des grands défis liés à l'avenir des villes. Créé par les Nations unies en 2001, ce forum mondial constitue aujourd'hui un espace stratégique de dialogue sur les politiques urbaines, le logement, les infrastructures, la résilience climatique et l'aménagement durable des territoires.

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Cette édition de Bakou se tient sous le thème "Loger le monde : des villes et des communautés sûres et résilientes", avec un accent particulier mis sur la crise mondiale du logement, la résilience des villes face aux changements climatiques, la transformation des quartiers précaires, le financement urbain, ainsi que les politiques d'inclusion sociale et territoriale.

Le forum intervient également à un moment important pour l'agenda urbain international, marqué par l'évaluation à mi-parcours de la mise en oeuvre du Nouvel Agenda Urbain des Nations unies pour la période 2026-2036. Les discussions porteront notamment sur le rôle des États dans la planification urbaine, les modèles de logement abordable, les infrastructures durables, les villes intelligentes et les stratégies de reconstruction résiliente.

Une participation tunisienne à forte dimension stratégique

La participation tunisienne à ce rendez-vous international s'inscrit dans un contexte marqué par l'accélération des enjeux urbains et territoriaux. La Tunisie est confrontée, comme de nombreux pays, à plusieurs défis liés à la croissance urbaine, à la pression sur les infrastructures, à l'habitat informel, à la mobilité urbaine, à l'adaptation climatique et à la modernisation des politiques de logement.

À travers sa présence au WUF13, la Tunisie cherche à renforcer son intégration dans les dynamiques internationales liées au développement urbain durable, tout en valorisant ses expériences et ses projets dans les domaines de l'habitat, de l'aménagement du territoire et de la transition urbaine.

Cette participation offre en outre l'opportunité d'échanger avec des partenaires internationaux, des institutions financières et des agences onusiennes autour des mécanismes de financement, des innovations urbaines et des nouvelles approches de gouvernance des villes.

Le forum devrait réunir plus de 25 000 participants provenant de 176 pays, avec l'organisation de dialogues ministériels, de sessions techniques, d'expositions urbaines et de rencontres consacrées aux solutions innovantes pour les villes de demain.

Le logement et la résilience au centre des débats

Les organisateurs du WUF13 ont placé la question du logement au coeur des discussions internationales, alors que près de trois milliards de personnes dans le monde vivent aujourd'hui dans des conditions de logement inadéquates, selon UN-Habitat. Le forum ambitionne ainsi de promouvoir de nouvelles politiques capables de renforcer la résilience des villes tout en améliorant l'accès à un habitat sûr, inclusif et durable.

Parmi les principaux axes débattus figurent également l'intégration des enjeux climatiques dans les politiques urbaines, la réduction des inégalités territoriales, la transition énergétique des bâtiments, l'utilisation des technologies numériques dans la gestion des villes et la promotion d'une urbanisation plus inclusive.