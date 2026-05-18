Tunisie: Le déficit courant se réduit à 1 % du PIB

Le dernier périodique de conjoncture de la Banque centrale de Tunisie (BCT) fait ressortir un déficit

de la balance courante, qui s'est élevé à 1,8 Md TND au premier trimestre 2026, soit 1% du PIB (contre 1,3 % du PIB un an plus tôt).

Ce résultat est principalement attribuable à la consolidation de l'excédent de la balance des revenus (+37,5 % à 1,8 Md de dinars), en lien avec l'accroissement des revenus du travail (+10,4 % à 2,7 Mds de dinars) et la contraction des dépenses au titre des revenus d'investissement (-17,3 % à 1,4 Md de dinars du fait du repli des paiements des intérêts de la dette extérieure à long terme). S'agissant du compte financier, des entrées nettes de capitaux financent le solde déficitaire des transactions courantes.

Les investissements directs, de portefeuille et les autres investissements affichent des entrées nettes de capitaux de 772 MD (+11,4 %, en lien avec la hausse des IDE dans les secteurs de l'énergie et des industries manufacturières). Les avoirs de réserve de la BCT se contractent de 358 MD pour atteindre 24,6 Mds de dinars à fin mars 2026, soit 102 jours d'importation.

Cette dynamique positive du besoin de financement "ne devrait toutefois pas se maintenir, en raison du conflit au Moyen Orient, dont les répercussions sur la facture énergétique devraient se faire sentir au deuxième 2026".