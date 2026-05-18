Tunisie: Ouverture des mutations pour raisons humanitaires au profit des enseignants du primaire

18 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par Abir Chemli

Le ministère de l'Éducation vient d'annoncer l'ouverture des candidatures pour le mouvement de mutation par dérogation, au titre de l'année scolaire 2026-2027. Cette mesure s'adresse spécifiquement aux instituteurs de l'enseignement primaire justifiant de cas humanitaires ou sociaux ou ayant des conditions spécifiques.

Les enseignants intéressés doivent obligatoirement s'inscrire en ligne via la plateforme numérique dédiée aux personnels du ministère (education.tn). Il est à noter que les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui, lundi 18 mai 2026, et se poursuivront jusqu'au 12 juin prochain.

Dans son communiqué informatif publié dans ce cadre, le ministère précise qu'en cas de problème technique ou d'impossibilité de s'inscrire en ligne, les candidats peuvent toujours s'adresser aux commissariats régionaux de l'éducation (CRE) de tutelle pour régulariser leur situation.

Les dossiers physiques complets, comprenant toutes les pièces justificatives requises, devront être déposés directement au bureau d'ordre du commissariat régional compétent. La date limite de dépôt est fixée au 15 juin 2026.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une transition numérique globale

Il convient de rappeler que cette démarche s'inscrit dans le cadre de la stratégie de dématérialisation menée par la Direction générale de l'informatique et de l'administration électronique. La plateforme unifiée "khadamet.education.tn" centralise désormais la quasi-totalité des requêtes professionnelles des agents du ministère de l'Éducation tunisien. Outre le mouvement des mutations par dérogation (raisons humanitaires ou rapprochement des conjoints), cet espace numérique permet aux instituteurs de postuler aux promotions professionnelles et de consulter directement leurs fiches de paie en ligne.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.