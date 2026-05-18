Tunisie: Ouverture des mutations pour raisons humanitaires au profit des enseignants du primaire

Le ministère de l'Éducation vient d'annoncer l'ouverture des candidatures pour le mouvement de mutation par dérogation, au titre de l'année scolaire 2026-2027. Cette mesure s'adresse spécifiquement aux instituteurs de l'enseignement primaire justifiant de cas humanitaires ou sociaux ou ayant des conditions spécifiques.

Les enseignants intéressés doivent obligatoirement s'inscrire en ligne via la plateforme numérique dédiée aux personnels du ministère (education.tn). Il est à noter que les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui, lundi 18 mai 2026, et se poursuivront jusqu'au 12 juin prochain.

Dans son communiqué informatif publié dans ce cadre, le ministère précise qu'en cas de problème technique ou d'impossibilité de s'inscrire en ligne, les candidats peuvent toujours s'adresser aux commissariats régionaux de l'éducation (CRE) de tutelle pour régulariser leur situation.

Les dossiers physiques complets, comprenant toutes les pièces justificatives requises, devront être déposés directement au bureau d'ordre du commissariat régional compétent. La date limite de dépôt est fixée au 15 juin 2026.

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Une transition numérique globale

Il convient de rappeler que cette démarche s'inscrit dans le cadre de la stratégie de dématérialisation menée par la Direction générale de l'informatique et de l'administration électronique. La plateforme unifiée "khadamet.education.tn" centralise désormais la quasi-totalité des requêtes professionnelles des agents du ministère de l'Éducation tunisien. Outre le mouvement des mutations par dérogation (raisons humanitaires ou rapprochement des conjoints), cet espace numérique permet aux instituteurs de postuler aux promotions professionnelles et de consulter directement leurs fiches de paie en ligne.