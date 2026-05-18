Tunisie: Coupe de Tunisie - Le programme complet des quarts de finale dévoilé

Les rencontres des quarts de finale de la Coupe de Tunisie de football se dérouleront les mercredi 20 et jeudi 21 mai 2026 à partir de 15h30, selon le programme annoncé par les autorités sportives.

Le mercredi 20 mai, le Club Sportif Sfaxien accueillera le Stade Gabésien, tandis que l'Espérance Sportive de Zarzis affrontera le Club Athlétique Bizertin.

Le jeudi 21 mai, Baath Bouhajla recevra l'Espérance Sportive de Tunis, alors que Progrès Sakiet Eddaier sera opposé à Jeunesse Sportive d'El Omrane.

L'ensemble des rencontres débutera à 15h30.