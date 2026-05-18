Madagascar: Approvisionnement - L'eau revient dans certains quartiers

L'approvisionnement en eau à Antananarivo connaît une amélioration dans plusieurs quartiers de la capitale. La Jirama indique toutefois que les tours d'eau restent maintenus en raison d'un déficit de production encore important.

Dans plusieurs secteurs d'Antananarivo, des habitants constatent depuis quelques jours le retour progressif de l'eau au robinet après de longues périodes de coupure. « Nous étions vraiment surpris de voir l'eau sortir à nouveau du robinet, après trois ans. En plus, elle était très propre », témoigne une abonnée de la Jirama à Itaosy. À Ambondrona également, des habitants indiquent avoir retrouvé un accès partiel à l'eau.

« Cela fait deux ans qu'aucune goutte d'eau n'est sortie de notre robinet. Cette situation a changé depuis deux jours. La pression n'est pas encore au maximum et l'eau ne fonctionne que la nuit, mais c'est déjà encourageant », explique une habitante du quartier. Dans le secteur II du fokontany Ambondrona Tsiazotafo, privé d'eau depuis plusieurs années, des habitants signalent également une reprise de l'approvisionnement, selon la présidente du fokontany, Voahangy Rakotoarimanana.

Soulagement

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Cette amélioration concerne notamment des quartiers régulièrement confrontés aux pénuries, comme Itaosy, les 67 Ha, Ambondrona ou encore Mandialaza Ankadifotsy. Elle intervient après la mise en service de l'unité compacte de traitement d'eau potable (UCT) de Mandroseza, inaugurée vendredi. La Jirama indique que la production du site atteint désormais 22 000 m³, avec des effets déjà perceptibles dans certaines zones de la capitale.

Pour de nombreux habitants, ce retour partiel de l'eau représente un soulagement après plusieurs années marquées par les restrictions. Aux 67 Ha Nord-Est, où l'eau n'était disponible que la nuit avec un faible débit, certains ménages disent pouvoir reprendre des activités domestiques longtemps limitées par les difficultés d'approvisionnement.

La situation reste toutefois loin d'un retour à la normale. La Jirama souligne que le système de rotation de l'eau demeure nécessaire, le déficit de production, estimé à 100 000 m³, n'étant pas encore résorbé. Des travaux supplémentaires sont en cours à Mandroseza afin d'augmenter les capacités de production. Selon le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, le renforcement de la station de Mandroseza II Bis et la nouvelle UCT devraient permettre d'ajouter à terme 42 000 m³ d'eau par jour au réseau de distribution d'Antananarivo.