Madagascar: Masters de pétanques 2026 - Le pays déclare forfait

La Fédération Sport Boules Malgache a déclaré avec fermeté que Madagascar ne participera pas au Masters de pétanque 2026. Plusieurs conditions ne sont pas réunies, selon un communiqué.

Coup de tonnerre ! La décision de la Fédération Sport Boules Malgache suscite beaucoup de réactions. La FSBM a publié un communiqué signé par son président, Adrien Julio Edouard Andrianirina, le jeudi 14 mai, informant du désistement de Madagascar à l'édition 2026 du Masters de pétanque. « Madagascar ne participera pas à cette manifestation pour l'édition 2026. Et la fédération ne saurait cautionner toute participation contraire aux règlements », peut-on lire dans le communiqué.

Ce tournoi d'envergure mondiale est désormais organisé par l'agence GTP Vendôme. Il l'a été pendant plusieurs années par la société Quarterback. Dans son communiqué, la FSBM explique sa décision par plusieurs raisons. Elle évoque d'abord le contexte économique mondial actuel. Elle cite aussi les retards dans la communication des lieux des différentes étapes de la compétition. Selon la fédération, ces lenteurs ne permettent pas d'établir une planification sérieuse et objective.

Décision ferme

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La FSBM dénonce également l'implication d'un club tiers dans le processus d'organisation et de désignation des participants. Elle estime que cette situation porte atteinte aux principes de gouvernance, de transparence et à l'image de la fédération. Pour toutes ces raisons, la FSBM considère que les conditions nécessaires à une participation officielle de Madagascar ne sont pas réunies.

L'annonce du club français de Décines, au sein duquel évoluent depuis le début de cette année les deux stars malgaches, Daniel Jean François Rakotondrainibe, champion du monde en titre du tir de précision et vice-champion du monde en triplette, élu Boule d'or 2025, et Yves Sédrick Rakotoarisoa, vainqueur de la Marseillaise et élu Main d'or 2025, a déclenché, entre autres, cette décision de la fédération.

En conséquence, la fédération a avisé avec fermeté qu'« aucun joueur licencié auprès de la FSBM ne peut participer à des compétitions internationales ni représenter Madagascar sans l'accord préalable de la fédération. Toute représentation nationale doit impérativement passer par une sélection nationale officielle, conformément aux règlements et aux valeurs défendues par la FSBM ». Des joueurs en lice sans l'aval de la fédération au Masters de pétanque ne porteront pas les couleurs nationales, d'après cette décision de la fédération.

Madagascar avait échoué en finale lors de la précédente édition, avec une équipe formée par Faratiana Rakotoniaina, dit « Tiana Kely », Faralahy Urbain Ramanatiaray, alias « Baloti », Yves Sédrick Rakotoarisoa et Jean-François Daniel Rakotondrainibe, surnommé « Zigle ». Le Masters 2026 se jouera sur sept étapes qualificatives, du 3 juin au 27 août. Le Final Four est prévu les 6 et 7 septembre.