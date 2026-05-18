Madagascar: Concert - Mahery et sa troupe ressuscitent Les Surfs

Le cabaret « Kanto Miampita », organisé vendredi au CCI Ivato, a proposé une relecture des grands classiques des Surfs à travers une soirée mêlant reprises musicales et ambiance inspirée des années yéyé.

Les chansons des Surfs ont été remises à l'honneur vendredi soir au CCI Ivato à l'occasion du cabaret Kanto Miampita. Mahery, Inah, Nanie et Mbola Talenta y ont interprété plusieurs titres du groupe malgache dans une formule inspirée des grands cabarets musicaux.

Le spectacle, présenté dans une configuration où la scène occupait le centre de la salle, a réuni un public composé d'adultes et de familles. Les spectateurs ont assisté au concert tout en dînant, dans une ambiance portée par un dispositif lumineux sobre et un accompagnement musical assuré par plusieurs instrumentistes, dont un guitariste électrique, un batteur, un trompettiste et un claviériste.

Reprises

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Avant la partie consacrée aux Surfs, les artistes ont proposé une première séquence plus acoustique. Inah et Mbola Talenta ont ouvert la soirée avec une reprise d'Ilay Nosy de Mahaleo. Nanie a ensuite interprété Tena tia, tandis que Mahery a repris Vetsovetsonkira. Sept morceaux ont composé cette introduction. Le coeur du spectacle était dédié au répertoire des Surfs. Les artistes ont notamment repris Aime-moi comme je t'aime, Partager tous les rêves, Pour une rose et Ne joue pas toujours la comédie. La séquence s'est conclue avec Le printemps sur la colline.

Durant près de quatre heures, les interprètes ont mis l'accent sur les harmonies vocales, caractéristiques du style des Surfs. « Le véritable concept de ce projet est de transmettre les chansons et l'héritage des anciens artistes aux plus jeunes », a expliqué Mahery. La dernière partie de la soirée a élargi le répertoire à d'autres classiques des années 1960 à 1990, avec notamment Fialonana de Clo Mahajanga, Rehefa tia de Ny Nanahary et Ndao hihira de Bessa.

Le spectacle s'inscrit dans une série d'hommages consacrés aux Surfs à Madagascar. Plusieurs productions dédiées au groupe ont été organisées au fil des années, parmi lesquelles Il était une fois... Les Surfs, Salut les copains, Hommage aux Surfs ou encore 60's Souvenirs croisés, présenté par l'Institut français de Madagascar en 2020. Le répertoire du groupe continue ainsi d'occuper une place importante dans la mémoire musicale malgache.