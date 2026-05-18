Madagascar: Basketball 3X3 - FIBA Women's series - Les Ankoay dames enregistrent une première victoire

Malgré une élimination dès la phase de groupes, les Ankoay repartent avec un motif d'espoir : une première victoire historique à la FIBA 3x3 Women's Challenger Series.

Engagées à la FIBA 3x3 Women's Challenger Series de Shanghai 2026, le 15 mai, les Ankoay dames ont terminé leur campagne avec un bilan mitigé : une victoire et une défaite insuffisantes pour décrocher une place dans la suite de la compétition. Pourtant, cette première victoire sur le circuit Challenger représente une étape importante, à l'image des performances déjà réalisées auparavant par leurs homologues masculins. Les basketteuses malgaches ont dominé Sukhbaatar (15-12) avant de céder, 11-18, face à l'Australie, révélant autant leurs progrès que leurs lacunes à quelques semaines de la Coupe du monde.

Face à Sukhbaatar de Mongolie, samedi matin, à 6h50, heure de Madagascar, les Malgaches ont rapidement affiché leurs intentions. La capitaine Sydonie, Sambatra, Sarobidy et Koloina ont porté les couleurs nationales dans une rencontre où l'écart physique semblait insignifiant entre les deux formations.

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Après une ouverture du score adverse, Sydonie a immédiatement répondu. Madagascar a ensuite pris progressivement le contrôle du match grâce à une meilleure agressivité offensive. Sambatra a inscrit un tir à deux points précieux pour creuser l'écart (5-2), avant que Sarobidy puis Koloina accentuent l'avance jusqu'à 14-6 à moins de quatre minutes de la fin.

Pourtant, les Ankoay se sont compliqué la tâche dans le dernier tiers de la rencontre. Une baisse de régime et plusieurs pertes de lucidité ont permis à Sukhbaatar de revenir dangereusement à 14-12 à une minute du terme. Les Malgaches ont finalement résisté pour s'imposer 15-12, signant ainsi leur première victoire dans un Challenger féminin.

Une défaite frustrante

Le second match contre l'Australie a montré une autre facette des Ankoay. Opposées à une équipe plus athlétique, les Malgaches ont longtemps tenu le rythme. Sambatra, Koloina, Sydonie et Sarobidy ont résisté pour rester au contact malgré l'avantage physique australien. À moins de deux minutes de la fin, l'écart restait minime (11-10 puis 13-11). Tout semblait encore possible. Mais la dernière minute a tourné au cauchemar. Menées 13-11 à 54 secondes du buzzer, les Ankoay ont multiplié les erreurs tandis que les Australiennes faisaient preuve d'un réalisme implacable.

Les fautes accumulées par Madagascar ont lourdement pesé. Le score a rapidement gonflé : 14-11, puis 15-11 et finalement 18-11. L'entraîneur Eli Rakotonirina, alias Coach Ramora, a dressé un constat lucide après les rencontres : «Nous avons raté beaucoup de paniers faciles. Pour moi, c'est un manque de concentration, un manque de lucidité et trop de précipitation pour conclure l'action. La gestion des fautes est aussi un problème (...) mais il y a beaucoup de points positifs à enchaîner en préparation de la Coupe du monde en juin en Pologne.»

Le principal enseignement est ailleurs : les Ankoay dames progressent et engrangent de l'expérience au plus haut niveau. Leur première victoire sur le circuit Challenger constitue un signal encourageant avant la prochaine échéance mondiale.