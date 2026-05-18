Madagascar: Anjiro - Choc mortel entre une moto et un camion

Un père et son fils ont trouvé la mort dans une collision frontale avec un poids lourd, samedi vers 11 heures à Andriaka, près d'Anjiro. Selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, le drame pourrait être lié à un conflit familial.

Un accident mortel s'est produit samedi vers 11 heures à Andriaka, près d'Anjiro, dans le district de Moramanga. Un homme de 29 ans et son fils âgé de quatre ans ont perdu la vie dans une collision frontale avec un poids lourd sur la Route nationale 2. D'après les informations communiquées par la gendarmerie, la piste d'un acte volontaire est envisagée. Originaire d'Andaingo et installé à Vodiriana, l'homme traversait depuis plusieurs mois un conflit conjugal ayant conduit à une procédure judiciaire concernant la garde de l'enfant. Celle-ci venait d'être confiée à la mère.

Violence

Selon plusieurs témoignages recueillis par les enquêteurs, l'homme aurait tenu des propos laissant craindre un passage à l'acte avant de quitter les lieux avec son fils, installé à l'avant de la moto, sans casque.

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Les circonstances exactes de la collision restent à déterminer. Le conducteur du poids lourd aurait tenté d'éviter l'impact en déportant son véhicule dans un canal situé en bordure de route, sans parvenir à empêcher le choc. La violence de la collision a provoqué la mort des deux occupants de la moto. Les constatations ont été effectuées par la Brigade de la police de la route de Moramanga. Une enquête est en cours afin d'établir les circonstances précises du drame.