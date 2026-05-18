Madagascar: Parti - Tamami mobilise les jeunes

18 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Doris Mampionona

Le parti politique Tamami, ou « Tanora Malagasy Miroso », affiche sa volonté de placer la jeunesse au cœur du développement de Madagascar. Cette orientation a été réaffirmée lors de la cérémonie de passation de pouvoir à la tête du parti, organisée samedi dernier à Anosy, entre l'ancien président, Floriot Samihary, et son successeur, René Fulgence Tovondrainy.

Dans une ambiance marquée par la présence des membres du bureau et de plusieurs sympathisants, le nouveau président a esquissé les grandes lignes de son mandat, axé notamment sur l'autonomisation des jeunes. Reconnu pour ses initiatives dans le domaine de l'entrepreneuriat, René Fulgence Tovondrainy entend insuffler une dynamique nouvelle en encourageant les jeunes à se lancer dans des projets créateurs de valeur. Selon lui, la jeunesse malgache constitue un levier incontournable pour relancer l'économie nationale.

« Nous disposons largement de ressources stratégiques renouvelables », a-t-il déclaré, mettant en avant les potentialités du pays encore sous-exploitées. Sur le plan politique, René Fulgence Tovondrainy a annoncé que le parti, fondé en 2010, ambitionne d'apporter un renouveau dans la pratique politique à Madagascar, notamment à travers la promotion de la transparence, de la bonne gouvernance et du dialogue inclusif. Dans cette optique, il s'est déclaré ouvert à toute collaboration avec les acteurs politiques, institutionnels et sociaux partageant les mêmes objectifs de développement.

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