Afrique: CAN U17 Maroc 2026

La sélection marocaine de football U17 s’est relancée en battant son homologue éthiopienne sur le score de 2 buts à 1, en match de la deuxième journée du groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations de football, disputé samedi soir au Complexe Mohammed VI de football.

Le Onze national rectifie le tir face à l'Ethiopie

Dès le début de la rencontre, les Lionceaux de l'Atlas ont pris le contrôle du jeu. La première occasion est survenue à la 5e minute, suite à un centre précis de Ibrahim Rabbaj vers Mohamed Amine Moustache, qui a repris le ballon de la tête, repoussé par le gardien éthiopien en corner.

La pression offensive des éléments nationaux s'est poursuivie pour tenter d'imposer le rythme dès le départ et chercher à ouvrir le score. De leur côté, les Ethiopiens se sont procuré leur première occasion à la 12e minute, mais le bon placement du gardien Adam El Maach, véritable rempart de l'équipe nationale, lui a permis de contrer cette tentative et d'écarter le danger.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Contre le cours du jeu, l'équipe éthiopienne a profité d'une transition rapide pour ouvrir le score à la 24e minute grâce à Dawit Kassaw.

Après ce but, les Lionceaux de l'Atlas ont tenté de revenir au score en variant leurs attaques et en mettant la pression sur la défense adverse. Toutefois, les efforts des coéquipiers de Rebbaj n'ont pas été couronnés de succès, et la première mi-temps s'est achevée sur une avance de l'Ethiopie par un but à zéro.

A la reprise, les Lionceaux de l'Atlas se sont repris en main et ont réussi à égaliser par le biais de Mohamed Amine Moustache (49e).

Le sélectionneur national, Thiago Lima Pereira, a procédé à plusieurs changements pour dynamiser le compartiment offensif.

L'équipe du Maroc a poursuivi sa pression offensive dans les dernières minutes, profitant du repli de l'équipe éthiopienne dans son propre camp et a réussi à prendre l'avantage grâce à une réalisation de Imran Talai (90+1e).

Au terme de la 2e journée, le groupe A est dominé par le Maroc avec 4 unités, exaEquo avec l'Egypte, suivis de la Tunisie et de l'Éthiopie, qui affichent 1 point au tableau. A noter que la sélection égyptienne a surclassé son homologue tunisienne sur le score de 2 à 1.