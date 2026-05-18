Maroc: Clôture du programme « Handicap & Entrepreneuriat » - Une célébration de l'inclusion et de l'autonomisation

L'AMH - Amicale Marocaine des Handicapés a organisé la cérémonie de clôture du projet « Handicap & Entrepreneuriat », un programme dédié à l'accompagnement et au renforcement des capacités des personnes en situation de handicap, avec pour objectif de favoriser leur insertion socio-économique et leur autonomisation à travers l'entrepreneuriat.

Cette cérémonie a réuni des représentants institutionnels, des partenaires, des acteurs associatifs, des entreprises engagées ainsi que les bénéficiaires du projet, venus célébrer ensemble les réalisations accomplies tout au long du projet.

Ce programme a permis d'accompagner 34 jeunes porteurs de projets à travers plusieurs étapes clés : formation entrepreneuriale, développement des compétences personnelles et professionnelles, coaching, accompagnement à la création d'activité et mise en relation avec différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial.

Parmi eux, 26 bénéficiaires ont reçu un financement pour le développement de leurs activités et 25 entrepreneurs ont réussi à formaliser leurs projets à travers l'obtention de statuts juridiques, notamment en tant qu'auto-entrepreneurs, SARL et SARLAU.

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La cérémonie a été marquée par plusieurs temps forts, notamment un panel d'échange animé par plusieurs intervenants.

A cette occasion, les entrepreneurs accompagnés par l'AMH ont également été mis à l'honneur à travers la présentation de leurs projets et initiatives. Ces parcours inspirants témoignent de la capacité des personnes en situation de handicap à entreprendre, innover et contribuer activement au développement économique et social lorsqu'un accompagnement adapté et des opportunités inclusives leur sont offerts.

A travers cette initiative, l'AMH réaffirme son engagement en faveur d'une société plus inclusive, où les personnes en situation de handicap disposent des mêmes opportunités d'accès à l'emploi, à l'entrepreneuriat et à la participation économique.