Maroc: Les médecins marocains en Allemagne créent leur Association

17 Mai 2026
Libération (Casablanca)

Les médecins marocains établis en Allemagne ont officialisé la création de leur association, baptisée Marokkanischer Ärzteverein Deutschland (MÄD), à l'occasion de la première Journée des médecins marocains en Allemagne, organisée samedi à Langenselbold, près de Francfort.

Cette rencontre, qui s'est tenue en présence de l'ambassadeur du Maroc en Allemagne, Mme Zohour Alaoui, a réuni près de 200 participants, dont des représentants du ministère de la Santé et de la Protection sociale, du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, du département chargé des Marocains résidant à l'étranger, de la Fondation Cheikh Zaid, du Consulat général du Royaume à Francfort, ainsi que le président du Conseil national de l'Ordre des médecins du Maroc.

Cette Association vise principalement à créer une communauté de médecins fondée sur l'entraide, l'échange d'expériences et l'accompagnement professionnel, a déclaré à la MAP le secrétaire général de MÄD, Oussama Bouayad.

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Il a précisé que l'Association ambitionne également de renforcer les passerelles entre les compétences médicales marocaines établies en Allemagne et le système de santé au Maroc, à travers le partage d'expertises, les échanges académiques et le transfert de compétences dans plusieurs spécialités médicales.

Selon M. Bouayad, la MÄD compte actuellement 77 adhérents officiels et organise régulièrement des activités et des formations médicales réunissant chaque mois entre 100 et 150 participants.

Ces formations, a-t-il précisé, couvrent plusieurs spécialités médicales et visent à permettre aux médecins de consolider leurs connaissances et à favoriser les échanges d'expériences entre professionnels marocains de la santé en Allemagne et au Maroc.

La MÄD entend accompagner les étudiants et jeunes médecins marocains dans leurs démarches de formation et de perfectionnement, tout en contribuant à renforcer les liens avec les institutions médicales marocaines et à promouvoir une dynamique de coopération et de transfert de compétences au service du secteur de la santé au Maroc, a-t-il ajouté.

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