Maroc: Remise des prix de la 1re compétition nationale de Robotique inclusive 'Parking au Top'

La cérémonie de remise des prix de la première édition de la compétition nationale de robotique inclusive "Parking au Top", organisée par la Fondation Lalla Asmaa, a eu lieu, samedi à l'Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé (UM6SS) à Rabat, en présence d'un parterre de personnalités de divers horizons.

Cette compétition a connu la participation de près de 200 jeunes issus de différentes régions du Royaume, dont des élèves sourds, malentendants et porteurs d'implants cochléaires issus des Centres de la Fondation Lalla Asmaa, présidée par SAR la Princesse Lalla Asmaa.

Répartis sur 69 équipes, dont 12 issues des centres de Rabat et de Tanger de la Fondation, les participants étaient tous réunis, durant une seule journée, autour d'un défi technologique et éducatif ambitieux, celui de concevoir et de piloter des robots capables d'effectuer des manoeuvres de stationnement de remorques dans un parking à deux niveaux.

Sur la même piste et face au même défi, des juniors et seniors, sourds et entendants, ont fait preuve de créativité, d'innovation et d'ingéniosité, mettant ainsi en avant une jeunesse marocaine dotée d'un grand talent avec une énergie bien palpable.

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A l'issue de cette première édition, 8 équipes ont été distinguées dans les 4 catégories de la compétition.

Dans la catégorie Compétition Junior, le 1er prix a été remporté par l'équipe "Ninja" de la Fondation Lalla Asmaa (Centre de Rabat), suivie de "Makers game" relevant du Collège scientifique Souissi de Rabat et de "Call of Duty" issue de la Fondation Lalla Asmaa (Centre de Rabat).

Dans la Compétition Senior, la 1re place est revenue à "FSR 3" (Faculté des Sciences de Rabat), devant l'équipe "Robotikiyat" (Université Mohammed V, Rabat) et "FSR" (Faculté des Sciences de Rabat).

Pour le Prix Innovation Junior, il a été attribué à l'équipe "Robotic Girls" de la Fondation Lalla Asmaa (Centre de Rabat), tandis que le Prix Innovation Senior a été décerné à "Agrisky" de Moroccan Robotics Community.

A cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Azzedine El Midaoui, a souligné la Haute Sollicitude que Sa Majesté le Roi Mohammed VI ne cesse d'accorder aux questions sociales, ainsi que les efforts inlassables de SAR la Princesse Lalla Asmaa, présidente de la Fondation Lalla Asmaa, dans le domaine social et son engagement constant en faveur de l'amélioration des conditions des enfants à besoins spécifiques, notamment les enfants sourds et malentendants.

Il a, en outre, exprimé ses vifs remerciements et sa profonde reconnaissance à Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, pour cette grande manifestation qui illustre tout l'intérêt porté aux enfants sourds et malentendants afin de favoriser leur inclusion sociale.

De son côté, le Président délégué de la Fondation Lalla Asmaa, Karim Essakalli, a salué l'engagement et le dévouement de l'équipe pédagogique et du comité d'organisation qui ont offert aux participants un encadrement scientifique et pédagogique de haut niveau, tout en se félicitant de la brillante prestation des participants, notamment celle des élèves issus de la Fondation Lalla Asmaa.

Il a aussi fait part de ses profonds remerciements à Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, présidente de la Fondation Lalla Asmaa, qui oeuvre sans relâche en faveur des enfants sourds et malentendants pour favoriser leur épanouissement dans le cadre du projet sociétal porté par Sa Majesté le Roi, que Dieu L'assiste.

La cérémonie de remise des prix, rehaussée par la présence notamment du ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, et de l'Ambassadrice de la République du Rwanda au Maroc, Shakila Umutoni, a également été marquée par la remise d'un prix spécial de reconnaissance aux bénévoles qui accompagnent les enfants de la Fondation.

Il s'agit de Rihab Bousseta, responsable technique bénévole du Club de robotique de la Fondation Lalla Asmaa, Mourad Gharbi, professeur bénévole et conseiller aux activités scientifiques et robotiques parascolaires de la Fondation Lalla Asmaa et Abdelilah Amrani, co-animateur du Club de robotique de la Fondation.

La première édition de "Parking au Top" marque l'entrée du Maroc dans le cercle des Nations qui font de la robotique éducative un levier d'avenir et ouvre la voie à un rendez-vous qui vise à s'inscrire dans la durée et à élargir et renforcer son empreinte.