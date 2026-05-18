Madagascar: Consommation - Des produits biologiques émergent à Ambohimalaza

Des paysans d'Ambohimalaza ont présenté des produits biologiques lors de la Foire d'Ambohimalaza, organisée du 14 au 17 mai dans le chef-lieu de cette commune rurale.

« Ces produits ne contiennent aucun produit chimique », assure Donald, un agriculteur d'Ambatomalaza, samedi. Pour obtenir ces produits biologiques, il explique utiliser des feuilles vertes et sèches, des bouses de vache ainsi que des vers de terre. « Ce sont les vers de terre qui les décomposent pour les transformer en engrais », précise-t-il. Il se dit satisfait de sa production. « Les produits obtenus ne sont pas très importants, mais ils se distinguent par une qualité vraiment remarquable », enchaîne-t-il.

Le maire de la commune rurale d'Ambohimalaza, Sedera Rakotoaritsifa, affirme l'existence d'un groupe de paysans qui se lancent dans la production bio. « Ils disposent déjà d'une vitrine d'exposition. Pour l'instant, la production reste encore limitée. Notre objectif est d'augmenter le nombre de paysans qui s'engagent dans la production biologique », indique-t-il.

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Cette production biologique présente plusieurs avantages. « L'utilisation d'engrais naturels ne dégrade pas le sol. Au contraire, les engrais chimiques finissent par l'appauvrir, en perturbant la circulation de l'eau et de l'air. Les engrais naturels, eux, agissent progressivement, selon l'expérience des agriculteurs. Sur le plan de la santé, ils ne sont pas cancérigènes et sont considérés comme meilleurs pour l'organisme », explique Avotra Rakotoarisoa, socio-organisateur au sein du Cedar Soa Fianatra, qui accompagne ces paysans à Ambohimalaza.

La foire s'est achevée sur une note globalement positive, tant pour la commune d'Ambohimalaza que pour les exposants, qui repartent satisfaits de cette édition marquée par de nombreux échanges et une belle valorisation des produits locaux.