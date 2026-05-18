Madagascar: Aires protégés - Les tarifs d'entrée dans les parcs nationaux doublés

Les tarifs d'entrée dans les parcs nationaux gérés par Madagascar National Parks (MNP) seront revus à la hausse. À partir du 1er novembre, les visiteurs malgaches et les étrangers vont payer le double du tarif actuel.

Les droits d'entrée dans les parcs nationaux n'avaient pas évolué depuis 12 ans, selon le directeur général de MNP, lors de la conférence de presse sur la célébration de son 35e anniversaire, vendredi dernier. Ce responsable souligne que cette décision a été prise après concertation avec les opérateurs touristiques, en février 2025. Pour MNP, cette augmentation est une question de survie pour la biodiversité. « 65 % des recettes générées par ces tickets d'entrée sont directement alloués à l'entretien, à la protection de la faune et à la gestion de ces aires protégées.

Mais le gap est encore énorme. Nous gérons 49 parcs, alors que nous ne disposons pas d'autres financements », explique une source auprès du MNP, ce week-end. L'organisme estime également que ses joyaux naturels sont largement sous-évalués par rapport aux standards internationaux. « Dans certains parcs à l'étranger, il faut débourser jusqu'à 200 dollars pour observer des gorilles », rappelle cette même source.

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Le tarif d'entrée est différent d'un parc à un autre. Au parc national d'Ankarafantsika, par exemple, le ticket d'entrée coûte actuellement 2 000 ariary pour un adulte malgache et 45 000 ariary pour un étranger. Cette annonce suscite des réactions. « Ne faudrait-il pas d'abord réparer les routes et améliorer les infrastructures d'accueil avant de doubler les prix ? », s'insurge un observateur.« Beaucoup de pistes menant aux parcs sont impraticables. De plus, les animaux se font parfois rares ou sont mal suivis, au point qu'on repart parfois bredouille. Cette hausse risque de décourager les touristes », a réagi un visiteur.