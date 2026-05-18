Madagascar: PFL - Disciples FC, Ajesaia, FC Rouge assurent

Deux clubs de la conférence Nord et un de la conférence Sud ont arraché la victoire au match aller des quarts de finale de la Pure Play Football League (PFL) ce week-end. En déplacement, le leader de la conférence Sud, Disciples FC, a défait sans trop forcer, 4 à 0, Fosa Juniors FC sur sa pelouse au stade Rabemananjara, dimanche à Mahajanga.

L'attaquant des Barea CHAN en 2023, Tendry Mahatania, s'est offert un joli triplé, dont deux réalisations précoces en première période (9e, 13e) et le troisième but au retour des vestiaires (59e). Le meilleur buteur du championnat, Fabrice Tovonay, a été l'auteur du quatrième but de KO dans le temps additionnel (92e).

FC Rouge, classé troisième du groupe Nord, a de son côté surpris, par un but à rien, le club champion en titre, Elgeco Plus, dauphin du Sud, hier à Betongolo. Les protégés de l'ancien défenseur des Barea, Fenosoa Ratolojanahary, ont dominé et ont enregistré plusieurs occasions en première période. Son capitaine, Ismaël, a raté son duel seul face au portier, Toldo (5e).

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Rina a récupéré le ballon, mais sa frappe a été repoussée par le même Toldo. Ce dernier a encore une fois sauvé de justesse son équipe en dégageant par une claquette un coup franc transformé par Ismaël (15e). Les hommes du coach Oelison Careca Rafanomezantsoa ont par la suite remonté la pente. Doody a raté le cadre au premier poteau, puis sa frappe en puissance a été déviée par le gardien de but des Rouges.

Refus de jouer

L'équipe hôte a imposé son rouleau compresseur dans les quinze dernières minutes de la première mi-temps. Ranona a inscrit le but de la victoire du FC Rouge à la 42e minute, un coup franc dévié par le mur puis placé au premier poteau. Elgeco Plus a beau chercher l'égalisation au retour des vestiaires. Leurs occasions ont été nombreuses, mais aucune concrétisation jusqu'à la fin de la rencontre.

Samedi, Ajesaia s'est imposé 2 à 1 contre AS Sainte-Anne à Iavoloha. Les deux formations se sont séparées sur un score de parité à la pause. Mihary a ouvert la marque pour Ajesaia (30e) et Fanilo a égalisé cinq minutes plus tard. Ramody a signé le but de la différence en seconde période (59e).

Le match entre CFFA et Cosfa, leader de la conférence Nord, a été interrompu à la 78e minute à la suite du refus de jouer des Militaires, qui contestaient un penalty sifflé par l'arbitre, pour une faute sur Hents dans la surface. Le score affichait deux partout avant l'incident. Francis a marqué le premier but du Cosfa dès la première minute. Fabrice et Bonard ont été les buteurs d'Andoharanofitsy (14e, 32e). Cédric a inscrit le but de l'égalisation pour le Cosfa (58e).

Le match a été interrompu pendant plus de trois quarts d'heure. Cependant, les deux équipes ont attendu la décision finale, mais ont finalement quitté le terrain. La décision du CFEM est ainsi attendue cette semaine après le refus de jouer du Cosfa. Les quarts de finale retour décisifs sont prévus le week-end prochain. Les clubs mieux classés à l'issue de la phase de conférences recevront au retour. En cas d'égalité, les deux équipes procéderont de suite à la séance de tirs au but.