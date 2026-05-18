Madagascar: Défense - La gestion biométrique des frontières s'étend

La plateforme numérique de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) étend sa portée jusqu'aux frontières maritimes de la Grande Île. Le port de Mahajanga est le premier à bénéficier de ce dispositif. Les kits mobiles destinés à son déploiement ont été remis au ministère de la Sécurité publique la semaine dernière, lors d'une cérémonie organisée au Radisson Blu Ambodivona.

Chaque unité mobile est dotée d'une tablette portable, d'un lecteur de documents et d'un scanner d'empreintes digitales. Grâce à cette configuration technologique, les agents peuvent assurer directement sur le terrain l'enregistrement et le contrôle biométrique des voyageurs, garantissant une surveillance efficace même dans les ports ou les zones difficiles d'accès.

Déjà utilisée dans plusieurs aéroports du pays, la plateforme Midas sert à la gestion biométrique des frontières. Elle est désormais déployée aux points d'entrée maritimes, où l'intensité des flux de passagers et de marchandises, combinée aux défis spécifiques de la gouvernance maritime, exige des solutions à la fois robustes et adaptables.

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« Cette expansion vise à sécuriser le parcours des touristes dans ces destinations privilégiées, tout en garantissant un contrôle rigoureux des documents », souligne Roger Charles Evina, chef de mission de l'OIM à Madagascar. « Nous sommes désormais engagés dans une phase de digitalisation. Cela permet de disposer de données statistiques précises afin d'orienter les prises de décision gouvernementales si nécessaire. De plus, cette plateforme favorise une fluidité dans le traitement des documents des voyageurs entrant et sortant du territoire malgache », indique Julie Claudette Ranjavololona, secrétaire générale du ministère de la Sécurité publique.