Madagascar: Alpinisme/Everest - Les Bouka au camp de base du Mera Peak à 6 476 m

18 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Après plus d'une semaine depuis leur départ, la famille d'alpinistes, Zouzar Bouka et ses deux fils, Raj-Alexandre et Raïs, ont atteint le sommet du Mera Peak, qui culmine à 6 476 m, le 11 mai, dans le cadre d'une expédition menée dans l'Himalaya. Cette deuxième tentative d'ascension du mont Everest a débuté à Katmandou, au Népal, avant un vol vers Lukla, point de départ des expéditions de la région himalayenne. Le trio a campé au village de Khare avant de rejoindre le camp de base du Mera Peak.

L'équipe a ensuite poursuivi sa montée à pied à travers plusieurs étapes, notamment à Paiya, Panggom, Ramailo Danda et Chhatra Khola, en traversant les incontournables vallées du Khumbu, parmi les étapes les plus dangereuses de l'ascension. L'équipe a par la suite traversé Kothe, Thagnak et Khare, la dernière étape avant les zones glaciaires.

Après une phase d'acclimatation et une montée jusqu'au Mera High Camp, les Bouka ont atteint le sommet du Mera Peak il y a une semaine. Cette récente ascension permet à l'équipe de tester son endurance, son adaptation physiologique et son organisation avant la tentative sur l'Everest, qui culmine à plus de 8 800 m.

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