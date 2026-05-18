Angola: Un gouvernant pointe du doigt les migrations internes comme cause de l'expansion urbaine rapide au pays

Bakou — La croissance démographique et les migrations internes sont pointées du doigt comme responsables de l'expansion rapide des centres urbains en Angola, entraînant une urbanisation accélérée, a déclaré dimanche à Bakou, en Azerbaïdjan, le ministre des Travaux publics, de l'Aménagement urbain et du Logement, Carlos Alberto dos Santos.

Le gouvernant s'exprimait lors d'une réunion ministérielle consacrée à l'évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du nouvel agenda urbain, considéré comme un instrument d'aide à la construction de villes inclusives, résilientes, sûres et durables, dans le cadre du 13e Forum urbain mondial, qui s'est ouvert le même jour.

Il a indiqué que ces facteurs conduisent à une croissance des centres urbains, souvent non planifiée, engendrant une forte pression sur le logement et les transports.

Le ministre a expliqué que cette situation affecte également l'assainissement, le drainage, les infrastructures sociales et les services publics essentiels.

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Il a fait savoir que le pays compte plus de 36 millions d'habitants, dont une part importante réside en zones urbaines et périurbaines, une réalité qui pose d'énormes défis à l'aménagement du territoire et à la gestion durable des établissements humains.

Par conséquent, le gouvernant angolais a ajouté que l'urbanisme doit jouer un rôle plus stratégique et incisif, et que la planification urbaine ne doit plus se limiter à l'expansion physique des villes, mais devenir un outil essentiel de prévention des risques, de protection de l'environnement, d'inclusion sociale et de résilience territoriale.

Il a également indiqué que le pays met en œuvre un ensemble de politiques et de programmes publics structurants visant à atteindre les objectifs du nouvel agenda urbain et les objectifs de développement durable.

À cet égard, il a mis en avant les initiatives du Programme national d'urbanisme et de logement, qui encourage la construction de villes-dortoirs, de villes nouvelles et de logements sociaux, ainsi que le projet d'auto-construction dirigée visant à fournir à la population des parcelles dans des zones déjà urbanisées, pour l'édification des logements décents.

Il a souligné que le renforcement des partenariats public-privé pour promouvoir le logement abordable a permis la mise en œuvre de deux projets, dont SONA, qui vise à renforcer les capacités institutionnelles du gouvernement angolais en matière de gestion du développement urbain dans les grandes villes locales grâce à des actions de requalification urbaine.

SONA propose des solutions de logement adaptées au changement climatique à des prix abordables et avec une sécurité d'occupation légale.

« L'autre projet, Njila, ouvre la voie à tous ceux qui souhaitent améliorer les capacités de l'État en matière d'urbanisme, renforcer la connectivité territoriale et l'accès aux services essentiels », a-t-il précisé.

Le 13e Forum urbain mondial (FUM), qui se tient sous le thème « Logement pour le monde : des villes et des communautés sûres et résilientes », accueille plus de 20 000 participants de 180 pays et se déroule jusqu'au 22.

L'Angola est représenté par une délégation conduite par le ministre Carlos Alberto dos Santos, devenant ainsi un participant régulier à cet événement, créé en 2002 à Nairobi, au Kenya.

Le pays a été présent à plusieurs éditions, notamment à la 12e édition au Caire, en Égypte, où l'accent était mis sur l'urbanisation durable et le rôle des villes africaines dans l'avenir.