Angola: La troupe 'Luzes ao Palco' représente le pays au Festival de théâtre au Portugal

Lubango — La troupe de théâtre "Luzes ao Palco", originaire de la province de Huíla, représentera l'Angola pour la troisième fois à la 7e édition du Festival international des arts de la scène « Tanto Mar » au Portugal, avec la pièce "Entre Mares e Marés" (Entre mers et marées).

La 7e édition du Festival Tanto Mar se déroulera à Loulé, au Portugal, du 26 au 30 de ce mois, un événement qui célèbre la langue portugaise et rassemble des troupes de différents pays autour d'une programmation axée sur le théâtre, les performances et les formes d'animation.

La troupe, basée à Huíla, forte de 18 ans d'existence et d'une vingtaine de créations théâtrales à son actif, toutes à vocation sociale, revient sur les scènes portugaises après des participations en 2004 et 2025.

Selon son directeur artistique, Nelson Dongala, cette initiative contribue au rayonnement de la culture angolaise à l'étranger.

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Dans une déclaration faite ce lundi à l'ANGOP à Lubango, Nelson Dongala a affirmé que la participation à cet événement représente une opportunité de promouvoir les arts de la scène et de renforcer l'identité culturelle angolaise auprès du public international.

Dans le cadre de leur programme de clôture et en avant-première de leur participation, la troupe présentera la pièce « Entre Mares e Marés » (Entre mers et marées) vendredi prochain, le 22, à l'amphithéâtre ISCED-Huíla. Cette pièce sera ensuite présentée au festival.

L'auteur et metteur en scène de la troupe a également souligné que l'oeuvre dépeint la réalité d'un village sous occupation coloniale portugaise au XIXe siècle, explorant les conflits culturels, spirituels et sociaux vécus par les personnages de Ndala, Otchaly et Samba.

Selon le synopsis, Ndala apparaît comme un jeune chef spirituel profondément attaché aux traditions africaines, tandis qu'Otchaly symbolise la résistance féminine à la domination coloniale. Samba, animée par l'ambition et un amour non partagé, s'allie aux colonisateurs et contribue à la déportation de Ndala vers le Brésil, où elle est victime de la traite négrière.

Dans le cadre des préparatifs logistiques de leur voyage au Portugal, l'équipe de production de Luzes ao Palco a indiqué être ouverte à tout soutien et parrainage d'entités publiques et privées, afin d'assurer une représentation digne de l'Angola à l'étranger.

Le groupe célèbre ses 19 ans d'activité en juillet prochain.