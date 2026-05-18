Angola: Le pays devient membre de l'Association internationale des congrès

Francfort — L'Angola deviendra à partir de ce lundi (18) membre de l'Association internationale des congrès et conventions (ICCA), une organisation qui se concentre sur l'organisation d'événements et les stratégies de résilience et de gestion de crise dans le secteur du tourisme d'affaires.

La présentation officielle de l'adhésion du pays aura lieu lors du forum de l'ICCA, qui vise à discuter des stratégies commerciales pour le secteur du tourisme.

Cet événement précède chaque année IMEX Francfort, l'un des plus grands salons mondiaux du tourisme, de l'événementiel et des voyages d'affaires (MICE), qui se tiendra du 19 au 21 de ce mois en Allemagne.

Selon la directrice de l'Institut angolais de développement du tourisme (INFOTUR), Allicia Santos, cet événement historique sera piloté par le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, qui dirigera la délégation angolaise à IMEX Francfort.

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L'adhésion de l'Angola à l'ICCA intervient deux semaines après le lancement, à Luanda, par le gouvernement, de la plateforme « Angola Convention Bureau », visant à attirer des événements internationaux susceptibles de dynamiser le tourisme d'affaires et de faire de l'Angola un lieu de rencontre privilégié pour l'Afrique.

Cette semaine, l'ICCA organisera des réunions, des rencontres stratégiques et des sessions d'analyse de marché.

L'Association internationale des congrès et conventions (ICCA), basée à Francfort, a pour objectif de réunir les acteurs clés du tourisme d'affaires et de l'événementiel afin de débattre des stratégies mondiales.

À travers des initiatives telles que le Cercle des associations et des sessions parallèles lors du salon IMEX, l'ICCA axe son action sur le renforcement des capacités, la gestion des risques, le développement durable et la promotion internationale du secteur.

Elle fédère les autorités organisatrices de congrès, les associations internationales et les professionnels du secteur afin d'harmoniser les partenariats et les stratégies à long terme.

En matière d'impact socio-économique, l'association développe des outils permettant de mesurer l'impact des congrès d'associations au-delà du simple tourisme, en attirant les talents et en favorisant le partage des connaissances.

IMEX Francfort

Créé il y a 23 ans, IMEX Francfort est, depuis sa première édition en 2003, considéré comme le plus grand salon européen dédié au secteur mondial des réunions, événements et voyages d'affaires (MICE).

Il réunit plus de 4 500 acheteurs et 3 100 fournisseurs venus de 97 pays, représentant plus de 150 nations, au parc des expositions de Francfort (le plus grand centre de congrès et d'expositions au monde).

Du 19 au 21 mai 2026, avec une journée de formation spécialisée gratuite, cet événement de trois jours est un véritable vivier d'opportunités d'affaires, proposant plus de 67 000 rendez-vous préprogrammés, plus de 200 sessions de formation et des activités de réseautage dynamiques, telles que l'IMEXrun et le dîner de gala, selon les organisateurs.

Des ateliers pratiques sur les technologies événementielles aux conférences inspirantes sur la conception d'expériences, le salon offre une plateforme dynamique pour nouer des relations, identifier les tendances et façonner l'avenir du secteur événementiel mondial avec une énergie et une détermination sans égales.