Angola: Le pays renforce sa diplomatie sanitaire à la 79e Assemblée mondiale de la Santé

Luanda — L'Angola participe du 16 au 23 de ce mois, à Genève, en Suisse, à la 79e Assemblée mondiale de la Santé, qui vise à discuter des urgences sanitaires, des priorités sanitaires internationales et des politiques de santé mondiale.

Selon un communiqué de presse du ministère de la Santé parvenu ce lundi à l'ANGOP, l'Angola participe à cet événement avec une délégation conduite par la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta.

Le document souligne que, dans un contexte international marqué par une augmentation des urgences sanitaires, des difficultés de financement et des débats sur la couverture sanitaire universelle, l'Angola entend consolider sa position de partenaire actif en matière de politiques de santé publique en Afrique et renforcer son influence diplomatique auprès des principales institutions multilatérales.

Il ajoute que, selon des sources proches de l'Assemblée, la participation angolaise pourrait ouvrir la voie à de nouveaux engagements de coopération technique et financière avec des partenaires internationaux stratégiques, au moment même où le pays accélère les réformes structurelles de son secteur de la santé.

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La présence de l'Angola à cette Assemblée mondiale de la Santé est perçue, dans les milieux diplomatiques, comme une occasion stratégique de renforcer les alliances internationales, d'attirer des financements et de consolider la position du pays dans les grands débats mondiaux sur la santé publique.

Il mentionne que, durant les travaux, l'Angola participera à des débats interactifs de haut niveau et tiendra des réunions bilatérales avec des partenaires tels que GAVI, l'UNICEF, UNITAID et le Fonds mondial, afin de mobiliser un soutien pour les programmes prioritaires du Système national de santé.

La coopération entre l'Angola et l'Organisation mondiale de la Santé se concentre sur des domaines tels que la lutte contre le paludisme, le choléra, la poliomyélite, la tuberculose et la rougeole, les campagnes de vaccination, la surveillance épidémiologique, la santé maternelle et infantile, la formation du personnel et le renforcement des soins de santé primaires.

La délégation angolaise comprend des représentants du secteur de la santé et du ministère des Relations Extérieures, et bénéficie du soutien direct de la Mission permanente de l'Angola à Genève.

Il souligne que, malgré les progrès accomplis ces dernières années, le pays continue de faire face à d'importants défis structurels, notamment en matière de lutte contre le paludisme, de réduction de la mortalité maternelle et infantile et d'amélioration de l'accès aux soins médicaux dans les zones rurales.

Le communiqué indique que l'Angola a préparé sa participation lors d'une réunion de coordination technique qui s'est tenue le 9 janvier à Luanda, afin de définir les priorités nationales à présenter à Genève.

Cet événement rassemble les chefs de délégation gouvernementale, des experts, des partenaires multilatéraux et des agences internationales du secteur de la santé.

Sílvia Lutucuta, arrivée à Genève dimanche, a été reçue par la Représentante permanente de l'Angola auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales dans cette ville suisse, Ana Maria de Oliveira, avec laquelle elle a tenu une réunion de concertation stratégique sur les principaux enjeux que l'Angola entend défendre lors des travaux de l'Assemblée.