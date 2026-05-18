Angola: Le pays et le Brésil signent un accord pour renforcer leur coopération juridique

Luanda — La Cour constitutionnelle d'Angola et le Parquet militaire brésilien ont récemment signé à Brasília un accord de coopération technique visant à renforcer leurs capacités institutionnelles, à promouvoir les échanges juridiques et à partager les meilleures pratiques sur des sujets d'intérêt commun.

Selon un communiqué de presse consulté par l'ANGOP dimanche à Luanda, l'accord a été paraphé par la présidente de la Cour constitutionnelle d'Angola, Laurinda Prazeres, et le procureur général de la justice militaire du Brésil, Clauro Roberto de Bortolli, lors d'une cérémonie organisée au siège du Bureau du procureur général de la justice militaire.

Le communiqué précise que l'accord prévoit des actions pour l'échange de magistrats et de spécialistes, la réalisation d'études et de recherches, la promotion d'événements académiques et institutionnels, ainsi que des programmes de formation et de renforcement des capacités en matière de juridiction constitutionnelle, de droits fondamentaux, de droit militaire, de droit international et de renforcement de l'État de droit.

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Le rapport indique qu'à cette occasion, la présidente de la Cour constitutionnelle d'Angola a souligné l'importance de l'accord pour l'approfondissement des relations institutionnelles entre les deux pays et a insisté sur le fait que la coopération repose également sur les liens de confiance, de respect et d'amitié tissés au fil du temps entre les institutions angolaises et brésiliennes.

Laurinda Prazeres a par ailleurs souligné que l'accord représente une avancée significative dans le renforcement de la coopération juridique internationale et la consolidation du dialogue entre les systèmes judiciaires angolais et brésilien, contribuant ainsi au renforcement des institutions démocratiques et de la justice constitutionnelle.

De son côté, le procureur général de la Justice militaire du Brésil a mis en lumière le caractère historique de la coopération avec l'Angola et a rappelé que le premier accord international signé par le Parquet militaire brésilien (PMB), dans les années 1990, avait été conclu précisément avec la République d'Angola.

L'ambassadeur de la République d'Angola au Brésil, Manuel Bravo, des membres du Parquet militaire brésilien et des représentants des services de coopération juridique et des relations internationales des deux pays ont également participé à la cérémonie.

L'accord de coopération technique sera mis en œuvre par le biais de plans de travail spécifiques, sans incidence financière directe entre les parties, et comprendra des mécanismes conjoints de suivi et d'évaluation des activités à développer.