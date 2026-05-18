Angola: Le pays présente son potentiel minier et énergétique à Madrid

Luanda — Le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz (MIREMPET) organise ce lundi à Madrid, en Espagne, un Forum des ressources minérales afin de présenter aux investisseurs européens le potentiel minier, pétrolier et gazier du pays.

Organisé en partenariat avec l'ambassade d'Angola en Espagne et la Chambre de commerce de Madrid, cet événement réunira des entreprises, des experts et des représentants institutionnels du secteur extractif pour discuter des opportunités d'investissement en Angola.

Dans un communiqué transmis à l'ANGOP, le MIREMPET indique qu'à l'ouverture de l'événement, le ministre, Diamantino Azevedo, présentera la stratégie nationale pour le secteur, en soulignant les réformes en cours, le cadre réglementaire et le positionnement de l'Angola comme fournisseur fiable de minéraux stratégiques, de pétrole et de gaz.

Le programme comprend des tables rondes sur le potentiel géologique national et les projets structurants dans les corridors de Lobito, Luanda et Moçâmedes.

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Des sessions consacrées à l'industrie diamantaire, aux partenariats public-privé et aux mécanismes de financement européens pour les matières premières critiques sont également prévues.

En marge du forum, la délégation angolaise tient des réunions bilatérales avec Repsol, le groupe minier Minersa, ONUR GROUP et Bayegan-BGN, ainsi qu'avec d'autres acteurs intéressés par l'exploration des zones terrestres et maritimes du bassin pétrolier de Cuanza.